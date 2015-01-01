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कार्यक्रम:दुआओं में सभी रोगों अाैर समस्याओं को खत्म करने की शक्ति है : ब्रह्माकुमार नारायण भाई

झाबुआ2 दिन पहले
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मानव के पूर्व जन्म में किए गए पाप कर्मों की वर्तमान जीवन में काली छाया दु:ख, दर्द, चिंता, तनाव व कई मानसिक रोग पैदा कर रहे हैं। जिससे वर्तमान जीवन की सुख-शांति खत्म होती जा रही है। अब अगर जीवन को पुनः सही मार्ग पर लाना है तो सबसे सहज कार्य है दुआएं दो दुआएं लो।

यह दुआएं आपके सिर पर मंडरा रही काली छाया को खत्म कर वापस जीवन में बहार ला देगी। आप यदि कुछ नहीं कर सकते तो एक कार्य करे सारे दिन दुआएं दे। यह विचार इंदौर से आए जीवन जीने की कला के प्रणेता ब्रह्माकुमार नारायण भाई ने महात्मा गांधी मार्ग स्थित ब्रह्माकुमारी सभागृह में दुआओं द्वारा रोगों व समस्याओं का निदान विषय पर नगरवासियों को संबोधित करते हुए कही।

नारायणभाई ने आगे कहा दुआओं का कार्य बड़ा चमत्कारी होता है। जिसे हममें से भी कोई विरली आत्माएं ही समझ पाती है। दुआएं सूक्ष्म अदृश्य ऊर्जा के रूप में आत्मा तक पहुंचती है फिर वह स्थूल वस्तुओं में कनवर्ट हो जाती है अर्थात वह ऊर्जा उस आत्मा तक प्रकृति की सहायता से स्थूल रीती से सहयोग, आरोग्य, धन इत्यादि खींचकर ले आती है।

दुआ से प्राप्त ऊर्जा आत्मा तक आरोग्य खींचकर ले आती है। दुआ की ऊर्जा अच्छे ग्राहकों को हमारे दुकान (ऑफिस) तक खींचकर ले आती है। दुआ से प्राप्त ऊर्जा अपघाती मृत्यु होने से आत्मा की सुरक्षा करती है। दुआ की ऊर्जा अच्छा संग दिलाती है। दुआ की ऊर्जा आपातकाल में हम तक स्थूल सहयोग खींचकर ले आती है।

दुआ से प्राप्त ऊर्जा अपघात होने के एक क्षण पहले हमारी गाडी को रोक देती है। ब्रह्माकुमार ने आगे कहा अब दुआएं देना कैसे है। आप कही भी है कुछ भी देख रहे हैं। देखते ही परमात्मा से दुआ करना। जो कि ज्ञान, गुण शक्तियों का दाता है। उनके लिए संकल्प करना इसे सुख-शांति मिले। इस आत्मा को सद्बुद्धि दे। ऐसे आप सिर्फ एक दिन करके देखें। तो आप खुद पाएंगे कैसे मैं कितना हल्का और खुशी से भरपूर हूं। इसलिए परमात्मा शिव हम बच्चों से सदैव कहते हैं बच्चे सबसे दुआ लो और सबको दुआ दो।

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