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बैठक:कोविड-19 के नियमों के पालन के साथ आज से संचालित होंगी 9वीं से 12वीं तक की नियमित कक्षाएं

चंद्रशेखर आजाद नगर3 घंटे पहले
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उत्कृष्ट विद्यालय में पालक शिक्षक संघ की बैठक हुई। शासन के निर्देशों के पालन में उत्कृष्ट विद्यालय चंद्रशेखर आजाद नगर में कक्षा 9वीं से 12वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की नियमित कक्षाओं के संचालन को लेकर पालकों ने विद्यार्थियों को कोविड-19 नियमों के पालन करने पर नियमित कक्षाओं में बैठने के लिए आम सहमति दी।

बीईओ विनोद कोरी ने कहा शासन के निर्देशों का पालन करते हुए 9वीं से 12वीं की कक्षाओं का संचालन छात्र-छात्राओं के हित में सभी पालकों व शिक्षकों के समन्वय के आधार पर किया जाना विद्यार्थियों के भविष्य के लिए जरूरी है। लेकिन कोरोना से बचने के लिए सावधानी रखना सभी की व्यक्तिगत जवाबदारी होगी। बीआरसी राजेंद्र बैरागी ने कहा दो गज दूरी, मास्क लगाना जरूरी नियम का पालन ही हमें सुरक्षित रख सकता है। इसका पालन करना विद्यार्थियों की स्वयं की जवाबदारी है।

बैठक में उपस्थित पालकों को उत्कृष्ट विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य निलेश शाह ने हाल ही में शासन की ओर से प्राप्त निर्देशों के तहत कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए विद्यार्थियों के नियमित अध्ययन को लेकर 18 दिसंबर से शुरू की जाने वाली कक्षाओं के लिए पालकों से चर्चा करते हुए शासन के कोविड-19 के नियमों की जानकारी देते हुए बताया कि विद्यार्थियों को विद्यालय में सभी नियमित कक्षाओं में अध्यापन तभी कराया जाएगा।

जब पालक अपनी ओर से लिखित में बैठने की सहमति देंगे। साथ ही विद्यार्थी को विद्यालय में रहकर कोविड-19 के नियमों के तहत प्रतिदिन मास्क व सैनिटाइजर के उपयोग के साथ सोशल डिस्टेंस का अनिवार्यत: पालन करना होगा। तभी उन्हें कक्षा में कक्षाओं में बैठने की अनुमति दी जाएगी।

सोमवार से गुरुवार 10वीं से 12वीं व शुक्रवार-शनिवार को 11वीं की कक्षा लगेगी

विद्यालय में सप्ताह के सोमवार से गुरुवार तक चार दिन 10वीं से 12वीं की कक्षाएं संचालित होंगी। जबकि शुक्रवार व शनिवार दो दिन 9वीं और 11 की कक्षाएं संचालित होगी। विद्यालय में नियमित ऑफलाइन कक्षाओं के साथ-साथ आवश्यक होने पर ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन भी किया जाता रहेगा।

विद्यार्थियों की स्वास्थ्य के निरंतर जानकारी के लिए पालक प्रतिदिन बच्चों का ध्यान रखना होगा। यदि किसी बच्चे को सर्दी खांसी या किसी प्रकार की परेशानी हो तो पालक उन्हें विद्यालय नहीं भेजेंगे। पालकों की ओर अतुल शर्मा द्वारा उत्कृष्ट विद्यालय शिक्षकों द्वारा पहले संचालित की जा रही ऑनलाइन कक्षाओं की सराहना की व ऑफलाइन कक्षाओं में भी पूर्ण सहयोग देने कि बात कही।

बैठक में विद्यालय के पीटीए अध्यक्ष राजेश जायसवाल, खंड शिक्षा अधिकारी विनोद कोरी, बीआरसी राजेंद्र बैरागी, लेखापाल रेशम कनेश, वरिष्ठ शिक्षक सिराजुद्दीन शेख, राजशेखर कुलकर्णी सहित विद्यालय के समस्त स्टाफ एवं विद्यालय में अध्यनरत विद्यार्थियों के पालक उपस्थित रहे। बैठक का संचालन संस्था शिक्षक महेंद्र गोयल ने किया। आभार वरिष्ठ शिक्षक शाहिद मोहम्मद शेख ने माना।

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