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पुष्य नक्षत्र पर दिनभर खरीदी का योग:पुष्य नक्षत्र पर सभी सेक्टरों में उठाव, चांदी के सिक्के अधिक बिके

झाबुआ4 घंटे पहले
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  • दीपावली पर्व की खरीदी शुरू, सराफा, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, रेडीमेड गारमेंट्स की दुकानों पर रही ग्राहकी, देर शाम तक चला दौर
  • सराफा : लोगों ने की सोने-चांदी की खरीदारी
  • इलेक्ट्राॅनिक्स : मोबाइल फोन की मांग रही

शनिवार को पुष्य नक्षत्र पर दिनभर खरीदी का योग रहा। इससे बाजार में खरीदी करने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सबसे ज्यादा भीड़ सोने-चांदी की दुकानों पर रही। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, ज्वेलरी, रेडीमेड गारमेंट्स की दुकानों पर ग्राहकी रही। अच्छा व्यापार होने से दुकानदार खुश नजर आए। दीपावली की रौनक बाजार में शुरू हो चुकी है। पुष्य नक्षत्र से लोगों ने खरीदारी का सिलसिला शुरू कर दिया। दोपहर 12 बजे बाद लोग खरीदारी करने पहुंचे। हालांकि शाम ढलने के बाद बाजार में ज्यादा खरीदार नजर आए। जो रात तक देखे गए। पुष्य नक्षत्र ने सराफा बाजार को खरीदी की नई ऊंचाई तक पहुंचा दिया। आभूषण विक्रेता कमलेश सोनी ने बताया पुष्य नक्षत्र शुभ रहा। लोगों ने शगुन के तौर पर सोने-चांदी के सिक्के सबसे ज्यादा खरीदे। इसके अलावा चेन, अंगूठी, झुमके, बाली, चांदी की पायजेब, बिछिया व अन्य आभूषण की अच्छी खरीदी हुई। वहीं इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर भी लोगों ने अपनी पसंद की चीजें खरीदी। कपड़े की दुकान हो या बर्तन की हर कहीं भीड़ नजर आई। फर्नीचर की दुकान पर भी भीड़ रही। कुछ लोगों ने शुभ मुहूर्त होने की वजह से इस दिन मोटरसाइकिल भी खरीदी। पुष्य नक्षत्र में आम तौर पर लोग साेने-चांदी की खरीदारी करते हैं। इसी परंपरा का निर्वहन लोगों ने किया और सराफा दुकानों पर जाकर आभूषण, सोने-चांदी के सिक्के, लक्ष्मीजी की प्रतिमा आदि की खरीदारी की। लोगों ने शुभ मुहूर्त में इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान खरीदे। सबसे ज्यादा मांग मोबाइल की रही। दरअसल, इस बार ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। इसके चलते स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थियों ने मोबाइल खरीदे। इसके अलावा फ्रिज, स्मार्ट टीवी, एसी सहित कई वस्तुएं बिकी।

ये शुरुआत, दीपावली तक रहेगी रौनक : पुष्य नक्षत्र से
बाजार में खरीदारी शुरू हो गई है। व्यापारियों को अब दीपावली तक अच्छे व्यापार की उम्मीद है। व्यापारियों की मानें तो अब रोजाना बाजार में भीड़ रहेगी। धनतेरस और दीपावली पर भी अच्छा व्यापारी होने की संभावना है।

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