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सुविधा:बंद पड़ी रेल काे जल्द शुरू करें और यात्रियों की सुविधा के लिए एक और ट्रेन चलाई जाए

झाबुआ2 घंटे पहले
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काेराेना काल में बंद हुई छोटा उदयपुर से आलीराजपुर तक चलने वाली ट्रेन अब तक दाेबारा शुरू नहीं हुई है। ऐसे में गुजरात आने-जाने वाले यात्रियों काे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों से छाेटे-छाेटे फुटकर व्यापारी गुजरात जाकर अपना व्यवसाय करते हैं। ऐसे में उनकी सुविधा के लिए एक और ट्रेन शुरू करने की जरूरत है। साथ ही छोटा उदयपुर से धार रेल परियोजना में जाे 100 बेड का अस्पताल प्रस्तावित है, उसे आलीराजपुर में बनाने से आदिवासी बाहुल्य जिले काे स्वास्थ सुविधा उपलब्ध हाेगी। इस संबंध में रेल लाओं संघर्ष समिति ने केंद्रिय रेल मंत्री पियूष गोयल व पूर्व केंद्रीय रेल राज्यमंत्री व राज्यसभा सांसद नारायण भाई राठवा से पत्राचार किया है। रेल लाओ संघर्ष समिति के संरक्षक महेश पटेल, संयोजक योगेंद्र वाणी, अध्यक्ष ओमप्रकाश राठौर एवं मुख्य सचिव खुर्शीद अली दीवान ने बताया रेलवे द्वारा आलीराजपुर तक 30 अक्टूबर 2019 को रेल्वे लाइन का शुभारंभ किया जा चुका है। एक ट्रेन वडोदरा से सुबह 10.10 बजे चलकर आलीराजपुर दोपहर 1.40 बजे अा रही है। यही ट्रेन शाम को 4.15 वापस वडोदरा के लिए रवाना होती है। जो वडोदरा 7.35 शाम को पहुंचती है। आलीराजपुर क्षेत्र की जनता की मांग है कि एक ओर ट्रेन शाम को आलीराजपुर आकर रात्रि विश्राम करें व सुबह वडोदरा प्रस्थान करें।

दूसरी ट्रेन का भी सुबह-शाम का समय निर्धारित हाे

आलीराजपुर में दाे ट्रेन चलाने की मांग लंबे समय से की जा रही है। इस संबंध में सांसद गुमानसिंह डामाेर भी मंत्रियों से बातचीत कर दूसरी ट्रेन शुरू कराने की बात कह चुके हैं। हांलाकि काेराेना के बाद से बंद पड़ी एक ट्रेन ही अभी दाेबारा शुरू नहीं हाे सकी है। समिति सदस्यों ने बताया कि रेलवे के नियमानुसार वडोदरा से धार, इंदौर तक लिंक होने वाली इस रेलवे परियोजना में एक मध्य में रेलवे का 100 बेड का अस्पताल होना जरूरी है। जो इस परियोजना की स्वीकृति के समय आलीराजपुर में बनना प्रस्तावित था। समिति ने पत्र के माध्यम से मांग की है कि परियोजना में शामिल 100 बेड का अस्पताल शीघ्र आलीराजपुर में बनवाया जाए। जिससे इस बैकवर्ड आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की गरीब जनता को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ प्राप्त हो सकें।

शहर से 7 किमी दूर है स्टेशन, दशहरा मैदान पर दें स्टॉपेज
समिति के लाेगाें के अनुसार ग्राम सेजा स्थित आलीराजपुर का रेलवे स्टेशन नगर से सात किमी दूर होने से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को देखते हुए नगर के पास दशहरा मैदान पर पांच मिनट का रेल का स्टॉपेज रखा जाए। वर्तमान में जाे ट्रेन बंद है, उसे जल्द शुरू कर उसका समय बदला जाए। क्योंकि शाम काे यहां से वडोदरा के लिए निकलनी वाली ट्रेन से लाेगाें काे इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है।
अभी छाेटे व्यवसायियों काे नहीं मिल रहा ट्रेन का लाभ
समिति सदस्यों ने बताया कि ट्रेन का टाइमिंग गलत होने से छोटे व्यापारियों काे इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। ट्रेन आलीराजपुर से रात में गुजरात पहुंचती है। ऐसे में व्यवसाय करने वाले लाेगाें काे रात गुजरात में रूकना पड़ता है। जिससे उन्हें परेशानी हाेती है। यदि ट्रेन सुबह गुजरात पहुंचे ताे छोटे व्यवसायी अपना काम कर शाम तक वापस घार लाैट सकते हैं। इससे व्यापारियों काे लाभ हाेगा ओर रोजगार के अवसर भी बढेंगे।

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