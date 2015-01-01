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जागरुकता:कोरोना जागरूकता के लिए विद्यार्थियों ने किया नुक्कड़ नाटक

झाबुआ3 घंटे पहले
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काेरोना से बचाव के तरीकों कें प्रति जागरूक करने के लिए मां त्रिपुरा कॉलेज के विद्यार्थियों ने शहर में जगह-जगह नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए। मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बातें समझाई। साथ ही ग्रामीणों को मास्क वितरण भी किया गया। छात्र-छात्राओं ने बस स्टैंड, फव्वारा चौक, राजवाड़ा चौक पर प्रस्तुति दी।

हर जगह लगभग आधे घंटे की प्रस्तुति दी गई। इसमें 25 छात्र-छात्राओं ने सहभागिता की। कोरोना से बचने के उपाय रोचक तरीके से बताए गए। झाड़फूंक से दूर रहने और अंधविश्वास व कुरीतियों को छोड़ने का संदेश भी दिया गया। किसी भी तरह की बीमारी होने पर फौरन अस्पताल जाने की सलाह दी गई। संस्था संचालक ओम शर्मा ने बताया, कोरोना को लेकर अब लापरवाही बढ़ती दिख रही है।

ऐसे में अभी संभलना काफी जरूरी है। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, मास्क ही इससे बचाव का तरीका है। नुक्कड़ नाटक मंचन में किरण शर्मा का निर्देशन रहा। नर्सिंग काॅलेज प्राचार्य कपिल राठौर, सपना भूरिया, करिश्मा सोनी, मिरुन देबनाथ, निलेश त्रिवेदी, नरेश गरासिया, विनोद नायक आदि का सहयोग रहा।

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