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निरीक्षण:मावे की मिठाई के सैंपल लेकर होटलों से फिंकवाई पुरानी मिठाई

पारा3 घंटे पहले
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  • त्योहार के चलते खाद्य टीम ने किया निरीक्षण

त्योहारी सीजन नकली मावे की मिठाइयां बिक रही हैं। इसी के चलते जिला प्रशासन के निर्देश पर खाद्य विभाग की टीम ने नगर की होटलों पर मावे की मिठाई के सैंपल लिए।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी राहुलसिंह अलावा ने पारा की होटलों व मिठाई की दुकान पर खाद्य सामग्री देखी। वे बस स्टैंड के शर्मा रेस्टोरेंट, जयंत रेस्टोरेंट, नाकोड़ा रेस्टोरेंट व राजेंद्र रेस्टोरेंट सदर बाजार पहुंचे। अधिकारी ने दुकानों के काउंटर पर रखी गई पुरानी मिठाइयों को फिंकवाया।

जयंत रेस्टोरेंट व शर्मा रेस्टाेरेंट पर फूड लाइसेंस चेक किया। अधिकारी ने नाकोड़ा रेस्टोरेंट से मावा से बनी मिठाई के सैंपल लिए व जब्ती पंचनामा बनाया। वहीं राजेंद्र रेस्टोरेंट सदर बाजार से भी मिठाई के सैंपल लेकर पंचनामा बनाया।

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