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सोसायटियों में गड़बड़ियों की जांच तेज:शिकायत करने वाला पूर्व में यहीं का कर्मचारी निकला

झाबुआ4 घंटे पहले
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  • संस्था ने कहा- उसने काम में गड़बड़ी की थी इसलिए हटाया था

पिछले दिनों मनीष नायक नाम के व्यक्ति ने देवझिरी आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था की शिकायत की थी। आरोप लगाया था कि यहां लोनमाफी में फर्जीवाड़ा किया गया। अब संस्था के लोगों ने जांच के लिए दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं। इनमें ये बताया गया कि जिस व्यक्ति ने शिकायत की, वो पूर्व में संस्था का कर्मचारी था।

उसने संस्था में गड़बड़ी की, जिसके कारण उसे पद से हटाया गया। संस्था प्रबंधक भारतसिंह हाड़ा ने बताया सारे दस्तावेज हमारे पास मौजूद हैं। समिति ने प्रस्ताव पास कर उन्हें हटाया। जिस समय के वो आरोप लगा रहे हैं, तब प्रभार उन्हीं के पास था। उन पर एक महिला कर्मचारी ने भी पूर्व में आरोप लगाए थे। कार्रवाई पिछले साल से ही शुरू हाे गई थी। समय-समय पर नोटिस दिए गए।

शिकायतकर्ता को संस्था ने दिया था नोटिस
कर्मचारी मनीष को ऋणमुक्ति की गलत जानकारी बनाने, खुद के जिम्मे दी गई दुकान का उचित संचालन नहीं करने, खाद का समायोजन कर अवगत नहीं कराने पर नोटिस दिए थे। प्रबंधन ने कहा उसे पद से हटाया इसलिए शिकायत कर रहा है।

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