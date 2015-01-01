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कार्रवाई:शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला गिरफ्तार, जेल भेजा

झाबुआ3 घंटे पहले
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नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने जेल भेज दिया। जिला मीडिया प्रभारी (अभियोजन) सूरज वैरागी ने मामला पेटलावद थाना क्षेत्र का है। नाबालिग के पिता ने 14 अक्टूबर को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया 7 अक्टूबर को उसकी बेटी आरोपी किशोर बहला-फुसलाकर ले गया। पुलिस ने 16 दिसंबर को आरोपी किशोर को गिरफ्तार किया।

इसके बाद नाबालिग से पूछताछ की तो उसने बताया किशोर शादी का झांसा देकर उसे राजस्थान के जिला सिरोही गांव कानपुरा में ले गया था। जहां एक झोपड़ी में उसे रखा। वह उसकी मर्जी के विरुद्ध दुष्कर्म करता था। मना करने पर उसे जान से मारने की धमकी भी देता था। 17 दिसंबर को पुलिस ने आरोपी किशोर को न्यायिक मजिस्ट्रेट पेटलावद संजीव कटारे के समक्ष पेश किया। जहां से न्यायालय ने आरोपी को जेल भेज दिया।

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