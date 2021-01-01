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आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश:हार्टिकल्चर के लिए अब खर्च होंगे करीब 7 करोड़ रुपए, पहले 40 लाख ही होते थे

झाबुआ5 घंटे पहले
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किसानाें काे माॅडल विकासखंड बनने पर मिलने वाले फायदे बताते मंत्री। - Dainik Bhaskar
किसानाें काे माॅडल विकासखंड बनने पर मिलने वाले फायदे बताते मंत्री।
  • छोटी-छोटी इकाइयां किसान स्वयं लगा सकेंगे, सब्सिडी भी मिलेगी

उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए मप्र सरकार झाबुआ विकासखंड को मॉडल विकासखंड बनाने जा रही है। इससे ना सिर्फ उद्यानिकी फसलों का विस्तार होगा बल्कि कृषि का दायरा बढ़ाने के लिए किसानों को भी मोटी सब्सिडी दी जाएगी। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्यमंत्री ने झाबुआ विकासखंड को मॉडल बनाने के रोड मेप की जानकारी किसानों को दी।

आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश अंतर्गत यह कवायद की जा रही है। इसी के तहत विकासखंड को मिलने वाले लाभ बताने के लिए उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भारत सिंह कुशवाह झाबुआ पहुंचे। पॉलिटेक्निक कॉलेज में हुए कार्यक्रम में मंत्री अपने तय समय से सवा चार घंटे देर से पहुंचे। दोपहर 3.15 मंत्री कुशवाह ने देर से आने के लिए किसानों से हाथ जोड़कर माफी मांगी। उन्होंने कहा झाबुआ ब्लॉक काे आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। मप्र के 313 में से 20 विकासखंड का चयन मॉडल विकासखंड के रूप में हुआ है। इसमें से झाबुआ भी एक है। इसके विकास का रोड मेप तैयार किया जा चुका है।

मंत्री ने कहा पहले उद्यानिकी विभाग में 30 से 40 लाख रुपए अनुदान सालभर में खर्च किया जाता था अब 5 से 7 करोड़ रुपए किसानों के लिए खर्च किए जाएंगे।एक जिला एक उत्पादन के लिए झाबुआ जिले को टमाटर के लिए चुना गया है। अन्य उतपादकों की भी प्रोसेसिंग की जाएगी। जिसमें छोटी-छोटी इकाइयां किसान स्वंय लगा सकते हैं। इसके लिए 35 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। इसमें भंडारण व उत्पादन के लिए योजनाएं चलाई जाएगी। मंत्री के साथ भाजपा नेता अमरदीप सिंह मोर्य भी थे। कार्यक्रम में सांसद गुमानसिंह डामोर, कलेक्टर रोहित सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष दौलत भावसार, ओम शर्मा, राणापुर नप अध्यक्ष सुनिता अजनार, महेंद्र तिवारी सहित अन्य मौजूद थे।

छोटे किसानों को ये फायदा
मंत्री ने कहा छोटे-छोटे किसानों के लिए छोटी प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जाएगी। जिसमें किसानों को 35 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। इससे फुड प्रोसेसिंग यूनिट व मार्केटिंग भी किसान ही कर सकेगा। नेट हाउस व पॉली हाउस अब तक बड़े किसानों को ही देते थे, अब छोटे किसानों को भी दिए जाएंगे। 2000, 1000 व 500 वर्ग मीटर वाले किसानों को भी इस योजना का लाभ आसानी से मिलेगा। पांच मैट्रिक टन के कोल्ड स्टोरेज पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगी।

तय समय से पहले आ गए थे किसान
कार्यक्रम स्थल पर किसान सुबह 11 बजे पहले ही आ गए थे। मंत्रीजी का कार्यक्रम भी इसी समय शुरू होना था। लेकिन वे समय पर नहीं आए। इस बीच किसानों को रोके रखने के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने सरकारी योजनाओं का बखान किया। मंत्री सवा चार घंटे देर से पहुंचे।

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