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दूधिया रोशनी में व्यापारी क्रिकेट प्रीमियर लीग:कल होगा फाइनल मुकाबला, मैत्री मैच में महिलाएं भी खेलेंगी

झाबुआ5 घंटे पहले
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उत्कृष्ट विद्यालय के खेल मैदान पर दूधिया रोशनी में क्रिकेट के मुकाबले हो रहे हैं। - Dainik Bhaskar
उत्कृष्ट विद्यालय के खेल मैदान पर दूधिया रोशनी में क्रिकेट के मुकाबले हो रहे हैं।

ये है व्यापारी क्रिकेट प्रीमियर लीग। इसका आयोजन सकल व्यापारी संघ द्वारा किया जा रहा है। 27 जनवरी को इस टूर्नामेंट का आगाज हुआ। संघ इस प्रतियोगिता का तीन साल से आयोजन कर रहा है।

इस बार प्रतियोगिता दूधिया रोशनी में हो रही है। इसमें 12 टीमें भाग ले रही है। फाइनल मुकाबला 2 फरवरी को होगा। उत्कृष्ट विद्यालय के मैदान पर रात 11 बजे तक क्रिकेट के मुकाबले हो रहे हैं। रविवार को खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए सांसद गुमानसिंह डामोर भी पहुंचे। प्रतियोगिता में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए समिति ने एक मैत्री मैच का भी आयोजन किया है। इसमें दो-दो महिलाएं भी खेलेंगी। खिलाड़ियों की संख्या 13-13 होगी। मैच 6-6 ओवर के होंगे।

प्रतियोगिता में 132 खिलाड़ी ले रहे भाग

  • 12 टीम ले रही हैं प्रतियोगिता में भाग। 2 फरवरी को होगा फाइनल मुकाबला।
  • 05 मैच रोजाना हो रहे हैं। 132 खिलाड़ी हैं शामिल। तीन साल से हो रही ये स्पर्धा।
  • 11 बजे तक हो रहे रात्रिकालीन मुकाबले। सैकड़ों दर्शक भी मैच देखने पहुंच रहे।
  • 02 फरवरी को होगा फाइनल। इससे पहले होगा शो मैच।
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