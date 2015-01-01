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विवाद:7 साल पुराने विवाद में दो पक्ष बीच बाजार भिड़े, 7 लोग घायल

कालीदेवी2 दिन पहले
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मंगलवार दोपहर जनपद पंचायत रामा कार्यालय के सामने 7 साल पुराने जमीन विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों पर लट्ठ व पत्थरों से हमला कर दिया। जिसमें 7 लोग घायल हो गए। एक क्रूजर जीप के कांच भी फोड़ दिए गए। घटना दोपहर 12.30 बजे की है।

ग्राम कुबेरपुरा के ग्रामीणों का गांव के ही रागु व अन्य लोगों से 7 साल से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, दोनों पक्ष आपस में बातचीत भी नहीं करते। मंगलवार को थावरसिंह व अन्य लोग तहसील कार्यालय में क्रूजर जीप किराए से लेकर आए थे। जीप जैसे ही जनपद पंचायत रामा कार्यालय के सामने आकर खड़ी हुई, कुछ लोग दूसरी गाड़ी में बैठकर आए और हमला कर दिया। पहले से खड़ी जीप में सवार लोग घायल हो गए। खबर मिलने पर थाना प्रभारी नरेंद्रसिंह राठौर व टीम पहुंची।

इसके बाद हमलावर भाग गए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। सोमला पिता मड़िया (50) निवासी लिमखोदरा, छगन पिता नानजी (50) निवासी बावड़ी, सकरीबाई (65) निवासी बावड़ी, दुर्जन पिता सीबू (35) निवासी कुबेरपुरा, गुमान पिता नाथू (55) निवासी कुबेरपुरा, थावरसिंह पिता दीतिया (50) निवासी कुबेरपुरा, गुलाबसिंह पिता केकु (32) निवासी महवीपाड़ा घायल हुए। डाॅ. संजय बामनिया ने उपचार किया।

सोमला, थावरसिंह व गुलाबसिंह को झाबुआ रेफर किया गया। पुलिस ने रागू व चार अन्य पर प्रकरण दर्ज किया। आरोपी 15 मिनट में फिल्मी स्टाइल में हमला कर भाग गए। पहले से खड़ी जीप में रोटला की तरफ चले गए।

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