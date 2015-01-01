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सेवा:मूक प्राणियों के लिए 21 स्थानों पर रखी जाएगी पानी की टंकी

झाबुआ3 घंटे पहले
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रोटरी क्लब आजाद द्वारा शहर के मूक प्राणियों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए समय-समय पर विभिन्न स्थानों पर पानी की टंकी रखी जाती है। 6 वर्ष पूर्व नगीनलाल कांठी की स्मृति इसकी शुरुआत की गई थी जो अब तक जारी है।

इस बार भी नगर के विभिन्न स्थानों पर पानी की टंकियां रखी जाएगी। रोटरी क्लब आजाद के पूर्व अध्यक्ष अजय शर्मा ने अपने पिता नाथूदास शर्मा की स्मृति में 21 पानी की टंकी लगवाने की घोषणा की है। क्लब के अध्यक्ष देवेंद्र पटेल ने इसके लिए क्लब के चेयरमेन महेश कोठारी और पराग रुनवाल, अतिशय देशलेहरा, मनोज कटकानी को प्रभारी नियुक्त किया है।

क्लब सचिव रविंद्र सिसौदिया ने इस कार्य के लिए शर्मा का आभार माना है। गौरतलब है कि शुरुआत में छह वर्ष पूर्व क्लब की ओर से 21 टंकी नगर के विभिन्न क्षेत्रों में लगाई थी। यह टंकियां क्लब द्वारा लोगों के घरों के आगे उनकी सहमति के बाद रखी जाती है। वे समय-समय पर इसमें पानी की व्यवस्था करते हैं।

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