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आवेदन:अवैध यात्री परिवहन को रोकने के लिए बस ऑनर्स ने पुलिस को दिया आवेदन

जोबट3 घंटे पहले
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जिला बस ऑनर्स एसोसिएशन संघ ने पुलिस थाना जोबट में आवेदन देकर अवैध रूप से यात्री परिवहन कर रहे वाहनों को रोकने की मांग की है। एसोसिएशन के सचिव प्रदीप कटारिया ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि दो माह पूर्व प्रशासन पुराने बस स्टैंड से बस स्टैंड हटाकर कस्बा जोबट में अस्थाई बस स्टैंड से बस संचालन करवा रहा है।

जिससे यात्री को बस स्टैंड से चलकर दो किमी ना जाना पड़ रहा है। ऐसे में यात्री बसों में नहीं बैठते हुए अवैध जीप माल वाहन में यात्रा कर रहे हैं। जिससे बस ऑनर्स को सवारियां नहीं मिल रही है। इससे उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है। बस ऑनर्स ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि अवैध यात्री परिवहन पर रोक लगाई जाए।

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