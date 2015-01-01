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खरीदी:ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्राॅनिक्स और बर्तनों के बाजार में भीड़

कन्नौद3 घंटे पहले
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नगर में गुरुवार को धनतेरस पर बाजाराें में अच्छी रौनक दिखी। शाम होते-होते लोगों ने जमकर खरीदारी की। नगर की सभी कपड़ा दुकानों पर लोगों की भीड़ देखी गई। बर्तन दुकान पर जरूरत के हिसाब से खरीदी की। लोगों ने टीवी, मोबाइल आदि इलेक्ट्राॅनिक्स सामान की खरीदारी की। दाे पहिया वाहनों के शोरूम में स्पेशल ऑफर दिए गए। शोरूम में खरीदारों की भीड़ रही।

लाेगाें ने बाजार से बच्चाें के लिए खरीदे पटाखे

सतवास. धनतेरस पर गुरुवार काे नगर के त्याेहारी बाजार में अच्छी भीड़ रही। लोगों ने सराफा, किराना, इलेक्ट्राॅनिक, ऑटो माेबाइल, कपड़ा दुकानाें पर पहुंच कर जमकर खरीदी की। साथ ही लाेगाें ने बच्चाें के लिए पटाखे भी खरीदे। किसानाें ने अपने मवेशियाें काे सजाने के लिए शृंगार सामग्री भी खरीदी।

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