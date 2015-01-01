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बैठक:एसडीएम विवेक कुमार ने चार विकासखंड के शिक्षा अधिकारियों की बैठक ली, बोले- समय पर आयोजित करें क्विज स्पर्धा

डही/कुक्षी3 घंटे पहले
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स्कूली विद्यार्थियों के लिए संचालित हमारा घर-हमारा विद्यालय, मोहल्ला क्लास व ऑनलाइन शिक्षा की दीपावली के बाद लगातार व सघन मॉनिटरिंग की जाएगी। लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों को बीआरसी के माध्यम से जानकारी एकत्रित कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

यह बात एसडीएम विवेक कुमार ने डही, कुक्षी, निसरपुर व बाग के बीईओ व बीआरसी को निर्देश देते हुए कही। इस बैठक में खासतौर पर डही से नोडल अधिकारी, बीएसी व सीएसी भी पहुंचे थे, जिनकी उपस्थिति में अभियान की शुरुआत की गई। एसडीएम ने सर्व शिक्षा अभियान के कार्यों की समीक्षा भी करते हुए कहा हमारा घर-हमारा विद्यालय, मोहल्ला क्लास व ऑनलाइन शिक्षा को लेकर संबंधित अधिकारी दीपावली पर्व के बाद अपने प्रभाव वाले क्षेत्र में सघन मॉनिटरिंग करेंगे।

एसडीएम ने कहा एचएम से समन्वय बनाकर शिक्षक प्रतिदिन डिजीलेेप वीडियो के माध्यम से जहां बच्चों को शिक्षा देंगे वहीं प्राप्त फीडबैक के आधार पर उपलब्धि स्तर को बढ़ाया जाएगा। एसडीएम ने साेशल मीडिया पर आधारित क्विज प्रतियोगिता भी समय-समय पर शासन द्वारा दिए गए निर्देशानुसार आयोजित करने के निर्देश दिए। इस पूरे अभियान का नोडल अधिकारी व डही बीआरसी मनोज दुबे को नियुक्त किया गया है।

बीईओ डही सतीशचंद्र पाटीदार ने बताया एसडीएम के निर्देश के पालन में शिक्षकों की सतत मॉनिटरिंग की जाएगी। बीईओ कुक्षी महेश चतुर्वेदी, बीईओ बाग वीएस मंडलोई, बीईओ निसरपुर मनीषा गौतम तथा बीआरसी कुक्षी राजेश जमरा, बीआरसी निसरपुर मगनसिंह बघेल, बीआरसी बाग राजेंद्र झाला, बीएसी डही हितेंद्रसिंह ठाकुर, सीताराम कुड़ेश, रमेश सोलंकी, मीनाक्षी ठाकुर आदि माैजूद थे।

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