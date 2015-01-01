पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

शिकायत:एसडीएम की प्रताड़ना से तंग होकर कहीं चले गए पति, कम मूल्य में उनके यहां पहुंचाते थे सामान

कुक्षी4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • किराना व्यापारी 48 घंटे से लापता, पत्नी ने थाने में दिए अावेदन में लगाया आरोप
  • लापता व्यापारी 2 नवंबर को एसडीएम निवास पर कर्मचारियों से कह आए थे कि अब कोई भी किराना सामग्री उपलब्ध नहीं करवा पाऊंगा
  • इसके बाद एसडीएम ने बुलाकर बंद कैबिन में की थी चर्चा, तभी से मानसिक रूप से परेशान रहने लगे

कुक्षी का युवा किराना व्यवसायी पिछले 48 घंटे से घर से लापता हैं। व्यवसायी की पत्नी ने थाने में आवेदन देकर कुक्षी एसडीएम की प्रताड़ना से तंग अाकर घर छाेड़कर जाना बताया। इस संबंध में व्यापारी की पत्नी का वीडियो व उन दोनों की बातचीत का ऑडियो भी वायरल हुआ है। अावेदन मिलते ही पुलिस व्यापारी को ढूंढने का प्रयास कर रही है। जानकारी के अनुसार नगर के धार-चिखलदा मार्ग स्थित किराना व्यवसायी राजेश प्रेमचंद धाड़ीवाल (40) गत 2 दिन पहले घर से कहीं लापता हो गए। धाड़ीवाल की पत्नी प्रीति धाड़ीवाल ने बताया उनकी किराना दुकान से कुक्षी एसडीएम विवेक कुमार के निवास पर किराना सामग्री प्रिंट मूल्य से भी कम कीमत में दी जाती थी। जिसके बावजूद एसडीएम व उनकी पत्नी द्वारा पति राजेश को समान की क्वालिटी व उसके भाव को लेकर प्रताड़ित किया जाता था। कई बार उनकी डिमांड के अनुसार कोई किराना सामग्री नहीं होने पर वही सामग्री बड़वानी व अन्य जगहों से लाकर भाव से भी कम मूल्य में उपलब्ध कराते थे। एसडीएम के इस व्यवहार से परेशान होकर 2 नवंबर को पति आईएएस एसडीएम विवेक कुमार के निवास पर जाकर उनके कर्मचारियों से कह भी आए थे कि अब कोई भी किराना सामग्री मैं साहब को उपलब्ध नहीं करवा पाऊंगा। इसलिए अब आप कोई भी सामग्री लेने मेरी दुकान पर मत आना। जिसके बाद एसडीएम के बुलाने पर मेरे पति राजेश उनके आफिस में मिलने गए थे। जहां बंद कैबिन में एसडीएम और मेरे पति के बीच में क्या बात हुई उन्होंने किसी से नहीं कही। वहां से आने के बाद ही वे मानसिक तौर से परेशान रहने लगे थे। 5 नवंबर की शाम 4.30 बजे घर छोड़कर कही चले गए हैं।

वायरल ऑडियो में पत्नी कह रही- गलत कदम मत उठाना
मामले में लापता किराना व्यवसायी की पत्नी प्रीति ने पुलिस थाने में शिकायती आवेदन भी दिया है। जिसमें कहा गया है कि एसडीएम व उनकी पत्नी द्वारा उन्हें मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा था। लापता होने के बाद राजेश धाड़ीवाल एवं उनकी पत्नी प्रीति के बीच हुई बातचीत का ऑडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। जिसमे व्यापारी राजेश बहुत ही व्यथित होकर उनके साथ एसडीएम द्वारा किए गए व्यवहार को लेकर बात करते हैं। जिसमे पत्नी प्रीति यह कहती सुनाई दे रही है कि आप किसी भी हालत में कोई गलत कदम मत उठाना। आप घर आ जाओ। घर पर बच्चियां भी आपके जाने से परेशान हैं।

सूचना पर ढूंढने का प्रयास कर रहे
किराना व्यापारी राजेश धाड़ीवाल की पत्नी ने अपने पति की गुमशुदगी को लेकर सूचना दी थी। जिस पर पुलिस उन्हें ढूंढने का प्रयास कर रही है।
कमल सिंह गहलोत, थाना प्रभारी कुक्षी

व्यापारी ने निवास पर अभद्रता की थी
व्यापारी राजेश धाड़ीवाल ने मेरे निवास पर आकर अभद्रता की थी। मेरे द्वारा किसी भी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं की। धाड़ीवाल जहां कहीं भी है वे घर पर पहुंच अपने परिवार का ख्याल करें।
विवेक कुमार, एसडीएम कुक्षी

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें