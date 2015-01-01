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कार्यक्रम:सत्तरभेदी पूजन कर शिखर पर चढ़ाई ध्वज

कुक्षी3 घंटे पहले
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  • तालनपुर तीर्थ प्रतिष्ठा की द्वितीय वर्षगांठ पर ध्वजारोहण महोत्सव हुआ, मंदिर को फूलों से सजाया

समीप तालनपुर जैन तीर्थ प्रतिष्ठा की द्वितीय वर्षगांठ पर ध्वजारोहण कार्यक्रम गुरुवार को हुआ। सुबह स्नात्र पूजा व 18 अभिषेक का आयोजन हुआ। श्रद्धालुओं ने प्रभु के 18 अभिषेक किए। पश्चात सत्तरभेदी पूजन हुआ।

जिसमें नवमी पूजा के साथ बड़े ही उल्लास से दादा ऋषभदेव भगवान व गोढ़ी पार्श्वनाथ प्रभु सहित तीर्थ में विराजित समस्त मंदिर गणधरमंदिर व गुरु मंदिर के शिखर पर ध्वजा चढ़ाई गई। ध्वजा को समाजजन उत्साह के साथ जिनालय की 3 प्रदीक्षणा की गई। विधिकारक द्वारा विधि सहित एवं ओम पुण्याहाम्-पुण्याहाम्, प्रियंताम-प्रियंताम के उच्चारण के साथ शिखर पर ध्वजा फहराई।

मीडिया प्रभारी स्वस्तिक जैन ने बताया सत्तरभेदी पूजन के पश्चात जिनालय में महिला मंडल द्वारा पूजा पढ़ाई गई। जिनालय में दादा आदिनाथ प्रभु की अंगरचना की गई। इसके बाद साधर्मिक वात्सल्य का आयोजन हुआ। तालनपुर तीर्थ मंदिर व परिसर को फूलों से सजाया गया। आयोजन पार्श्वनाथ राजेंद्र जैन प.चे. ट्रस्ट तालनपुर तीर्थ कुक्षी द्वारा किया गया। पूजन का लाभ चुन्नीलाल मंछाचन्द परिवार थराद ने लिया।

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