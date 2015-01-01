पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

दिगंबर जैन मंदिर:संताें के आहार क्रिया के लिए निकलने पर कर रहे विनती

मनावरएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • समाजजन मंदिर के बाहर पंक्ति बंद खड़े हो जाते हैं

नगर के छोटा दिगंबर जैन मंदिर में विराजित 14 जैन संतों के आहार के लिए प्रतिदिन सुबह से ही जैन समाजजन मंदिर के बाहर पंक्ति बंद खड़े हो जाते हैं। प्रत्येक जैन मुनि अपने संकल्प के अनुसार जिस जैन परिवार से उनकी आंकड़ी मिलती है उसी परिवार के साथ आहार के लिए वे निकल जाते हैं।

अल सुबह जहां ठंड का कहर और कोहरा छाया रहता है वहां जैन संत कठिन साधना करते हैं। समाजजन उसी ठंड में सफेद या केसरिया वस्त्र धारण किए संताें के आहार के लिए ले जाने के लिए तप करते हुए नजर आते हैं। यह पहला मौका है जब मनावर में 14 जैन संत मनावर की गलियों में विराजे जिन परिवारों के घर आहार के लिए पहुंच रहे हैं। नगरवासी सम्मानपूर्वक संत की अगवानी कर मुनिश्री को ढोल बाजे के साथ छाेड़ने उपाश्रय जाते हैं।

जैन उपाश्रय में विनम्रसागरजी ने कहा कि जो भी णमोकार महामंत्र का जाप शुद्ध अंतर्मन से करता है तो वह सागर रूपी संसार की विपत्तियों से पार उतर जाता है। वर्तमान परिवेश में वेशभूषा ने समाजों में विसंगति पैदा की है। हम अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए बाहर भेजते हैं परंतु बाहर भेजने के पहले उन्हें दृढ़ निश्चय ही बना देना चाहिए ताकि बाहरी आवरण का उन पर असर ना हो। वह उन बुराइयों से बच सके जो उन्हें गलत मार्ग पर ले जाती है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखें28 हजार करोड़ के हथियार और इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे, ज्यादतर खरीदारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से होगी - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें