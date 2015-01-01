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परेशानी:धनतेरस पर सराफा व बर्तन बाजार में भीड़, मुख्य मार्ग पर दुकानें लगने से आवागमन बाधित

मनावर3 घंटे पहले
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  • लोगों का आना-जाना हुआ मुश्किल

कोरोना काल के बाद धनतेरस पर बाजार में ग्राहकी की भीड़ नजर आई। छोटी सामग्री से लेकर ट्रैक्टर, बाइक, कार आदि की बिक्री हुई। बैंकों ने भी ग्राहकों को चार पहिया वाहनों पर फाइनेंस में छूट दी। मप्र ग्रामीण बैंक के बाहर ग्राहक वाहनाें के साथ फोटो खिंचाते नजर आए।

मुहूर्त में झाड़ू खरीदने की परंपरा के चलते झाड़ू वालों ने खूब दुकानें लगा रखी थी। देसी मिट्टी से बने दीयों की भी जमकर बिक्री हुई। इस बार लाेगाें ने स्थानीय लोगों द्वारा बनाए गए दीपक ही खरीदे। मोबाइल की दुकानों पर भी अच्छी खासी भीड़ थी। सराफा बाजार, बर्तन बाजार में भी लोग खरीदी कर रहे थे। फल-फ्रूट, सिंघाड़े-धानी की भी दुकानों पर भीड़ नजर आई। मुख्य मार्ग पर दुकानें लगने से लोगों का आना-जाना मुश्किल हो गया था।

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