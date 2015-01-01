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बैठक:कम्प्यूटर से बनेगी ओपीडी व आईपीडी पर्ची, राेकस की बैठक में मिली अनुमति

मनावर3 घंटे पहले
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सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर शुक्रवार काे राेगी कल्याण समिति की बैठक हुई। विधायक डाॅ. हीरालाल अलावा की अध्यक्षता में आयाेजित बैठक में वित्तीय वर्ष 2020-21 की आय- व्यय का विवरण दिया गया।

समिति सचिव बीएमओ डॉ. गोविंद सिंह चौहान ने विधायक निधि या अल्ट्राटेक सीमेंट कम्पनी से नई एंबुलेंस वाहन दिलवाने व जनरल सर्जन नियुक्त करने की भी मांग रखी गई। बैठक के दाैरान मरीजाें काे ओपीडी पर्ची, आईपीडी पर्ची कम्प्यूटर से बनाने की अनुमति प्रदान की गई।

बैठक में एसडीएम दिव्या पटेल, प्रशासनिक अधिकारी अरविंद कुमार खेडे, लोनिवि एसडीओ मनोज बाथम, नारायण जौहरी, कमल रावल, मुबारिक खान आदि माैजूद थे। संचालन लेखा प्रबंधक प्रजापाल चौहान ने किया।

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