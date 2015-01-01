पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

बाल विवाह:नाबालिग दुल्हन के गांव पहुंची बारात, टीम ने समझाइश देकर रुकवाया बाल विवाह

मनावर2 दिन पहले
  • कॉपी लिंक
  • ग्राम करौली के तलाईपुरा का मामला, कसरावद से आई थी बारात

ग्राम करौली के तलाईपुरा में बाबूलाल जादौन के परिवार में 16 वर्षीय नाबालिग का विवाह कराया जा रहा था। बारात भी दुल्हन के गांव पहुंच चुकी थी। सूचना पर चाइल्ड लाइन, आंगनबाड़ी तथा पुलिस की टीम मौके पर पहुंची।

सभी मेहमानों को समझाइश दी कि बालिका की उम्र कक्षा आठवीं की मार्कशीट के अनुसार 16 वर्ष की है। ऐसी स्थिति में यह बाल विवाह की श्रेणी में आता है। जब तक बालिका की उम्र 18 वर्ष ना हो तब तक उसका विवाह नहीं करें। काफी देर तक चाइल्ड लाइन की टीम मशक्कत करती रही। काफी समझाइश के बाद लड़की के माता-पिता 18 वर्ष बाद शादी करने के लिए राजी हुए।

चाइल्ड लाइन टीम ने मौका पंचनामा बनाया तथा उसमें स्पष्ट उल्लेख किया कि अगर समझाइश के बाद भी जबरदस्ती शादी की जाती है तो तो उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। नाबालिग के पिता बाबूलाल ने पूर्ण भरोसा दिलाया कि अपनी बेटी का विवाह 18 वर्ष पूर्ण हाेने पर ही करेंगे। बारात कसरावद से आई थी। अचानक विवाह रुकने पर दूल्हे पक्ष के लोग आक्रोशित हुए। बिना दुल्हन के बारात वापस रवाना हो गई। चाइल्ड लाइन टीम में सुपरवाइजर सपना शिंदे, शेरसिंह डाबर, प्रधान आरक्षक केरु सिंह, आरक्षक गेंदालाल तथा आंबा कार्यकर्ता माैजूद थी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखें28 हजार करोड़ के हथियार और इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे, ज्यादतर खरीदारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से होगी - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें