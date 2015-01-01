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कार्रवाई:चैकिंग के दाैरान लाेडिंग वाहन से पकड़ी एक लाख की 22 पेटी देशी शराब

महू3 घंटे पहले
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महू पुलिस ने रात्रि गश्त के दाैरान लाेडिंग वाहन काे चैकिंग के लिए राेका। इस दाैरान चालक पूछताछ के बहाने गाड़ी से उतरकर फरार हाे गया। पुलिस ने जब गाड़ी की जांच की ताे उसमें एक लाख छह हजार रु. की 22 पेटी देशी शराब मिली।

मिली जानकारी के अनुसार गुरूवार तड़के 3 बजे करीब काेतवाली पुलिस की गाड़ी न्यायालय मार्ग पर रात्रि गश्त के दाैरान गुजर रही थी। इस दाैरान उन्हें लाेडिंग वाहन एमपी 09 एलक्यू 0575 दिखा। पुलिस ने लाेडिंग वाहन काे राेका व चालक से पूछताछ शुरू की। चालक ने बताया की वह पीथमपुर फैक्टरी से सैंपल का माल लेकर अा रहा है। पुलिस ने जब गाड़ी की चैकिंग की बात की ताे चालक गाड़ी से कूदकर भाग गया। जिसके बाद पुलिस ने वाहन की तलाशी की ताे उसमें 22 पेटी देशी शराब मिली। पुलिस ने वाहन जब्त कर केस दर्ज किया।

काेतवाली थाना प्रभारी अभय नेमा ने बताया कि चालक माैका देखकर फरार हाे गया है। इसकी तलाश की जा रही है। वहीं गाड़ी के नंबर की जांच की जा रही है। गाड़ी मालिक काे बुलाकर पूछताछ की जाएगी।

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