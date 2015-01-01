पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Mp
  • Indore
  • Mhow
  • 3 Ice Line Refrigerators Arrived To Store Kareena Vaccine, To Install In Madhya Bharat, Charal &amp; Manpur Hospitals

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

तैयारी:काेराेना वैक्सीन स्टाेर करने के लिए 3 आईस लाइन रेफ्रिजरेटर आए, मध्यभारत, चाेरल और मानपुर अस्पताल में लगाएंगे

महूएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

तहसील में काेराेना वैक्सीन काे स्टाेर करने के लिए तीन आईस लाइन रेफ्रिजरेटर आईएलआर आए हैं। इनमें एक शहर के मध्यभारत अस्पताल, दूसरा चाेरल व तीसरा मानपुर के अस्पताल में लगाया जाएगा। अभी इसे फिटिंग करने का काम नहीं हुआ है। बीएमओ डाॅ. संजय जैन ने बताया कि जिला स्तर पर काेराेना वैक्सीनेशन काे लेकर लगातार प्रक्रिया चल रही है।

तहसील में काेराेना वैक्सीन काे स्टाेर करने के लिए तीन आईएलआर भेजे गए हैं। इसमें अभी एक मध्यभारत, दूसरा चाेरल व तीसरा मानपुर के अस्पताल में पहुंचाया गया है। अभी इसे फिटिंग नहीं किया गया है। इस मशीन काे भेजने संबंधी सूची जिला स्तर पर ही तैयार हाे रही है। इसलिए अभी यह स्पष्ट नहीं है हसलपुर व गवली पलासिया में यह मशीन लगेगी या नहीं।

इसके अलावा तहसील में निजी और शासकीय अस्पताल के कर्मी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं काे मिलाकर अब तक 875 काेराेना वारियर्स काे सूची वैक्सीन लगाने के लिए भेजी गई है। पहले चरण में इन लाेगों काे वैक्सीन लगेगी। इसमें पहला डाेज लगने के 28 दिन बाद सभी काे दूसरा डाेज लगाया जाएगा। इस दाैरान पूरे 28 दिन तक इनकी निगरानी भी की जाएगी।

ऐसे तापमान में स्टाेर हाेगी कोरोना की वैक्सीन

मध्यभारत अस्पताल में काेराेना वैक्सीन 2 से 8 डिग्री तापमान में स्टाेर की जाएगी। इसमें जैसे ही इंदाैर से वैक्सीन मिलेगी ताे तहसील में चयनित स्थानाें पर इस वैक्सीन के इसी तापमान में स्टाेर किया जाएगा। वहीं वैक्सीन स्टाेर करने के चार से पांच दिन के भीतर सभी काे वैक्सीन भी लगा दी जाएगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखें28 हजार करोड़ के हथियार और इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे, ज्यादतर खरीदारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री से होगी - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें