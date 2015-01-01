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कोरोना संक्रमण:31 पाॅजिटिव केस अाए, 17 स्वस्थ हुए, 1 की माैत भी हुई

महूएक घंटा पहले
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तहसील में गुरुवार काे काेराेना का कहर रहा। एक ही दिन में 31 पाॅजिटिव केस आए। 17 मरीज काेराेना से स्वस्थ हुए। वहीं धारनाका में एक महिला की काेराेना से उपचार के दाैरान माैत हाे गई।

तहसील में गुरुवार काे 31 पाॅजिटिव केस आने के बाद कुल संक्रमिताें की संख्या 3232 पर पहुंच गई। वहीं 17 मरीज स्वस्थ हाेने के बाद कुल स्वस्थ हुए मरीजाें की संख्या 3066 पर पहुंच गई है।

इसके अलावा धारनाका में 68 साल की महिला की काेराेना से उपचार के दाैरान माैत भी हुई है। जिसके बाद अब तक कुल काेराेना से 75 लाेगाें की माैत हाे चुकी है। जिसके बाद एक्टिव केस 91 रह गए हैं। एक साथ 31 केस आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने 221 नए लाेगाें की सैंपलिंग की व संक्रमितों के परिजन काे हाेम क्वारेंटाइन किया।

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