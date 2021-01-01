पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

पल्स पाेलियाे अभियान:148 केंद्राें पर 9 हजार 310 बच्चाें काे दवा पिलाई

महू2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

शहरभर में रविवार काे पल्स पाेलिया अभियान के तहत बच्चाें काे दवा पिलाई गई। शहर में 148 केंद्राें पर दिनभर में 9 हजार 310 बच्चाें काे पाेलिया की दवा पिलाई। सुबह 8 बजे से विभिन्न केंद्राें पर स्वास्थ्य विभाग, रेलवे अस्पताल, मिलिट्री अस्पताल, लायंस क्लब, राेटरी क्लब आदि के सहयाेग से पाेलिया की दवा पिलाने की शुरुआत हुई। शहर में 148 केंद्र बनाए गए थे।

दिनभर में 9 घंटे चले इस आयाेजन में 9 हजार 130 बच्चाें काे पाेलिया की दवा पिलाई गई। इनरव्हील क्लब महू केंट के सदस्याें ने रेडक्रॉस अस्पताल में बच्चाें काे पोलियो की दवा पिलाई। इस दाैरान क्लब अध्यक्ष डाॅ. शाेभा जैन, डाॅ.वंदना जायसवाल, डाॅ. ऋषा ठक्कर, डाॅ. रूबिना परवीन, डाॅ. सकीना आदि उपस्थित रहे।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser