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उच्च शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन साैंपा:अभाविप ने 10% सीट बढ़ाने की मांग का ज्ञापन साैंपा

महू3 घंटे पहले
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अभाविप कार्यकर्तओं ने भेरूलाल पाटीदार महाविद्यालय में प्रभारी प्राचार्य डाॅ. शाेभा जैन काे उच्च शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन साैंपा। इसमें कार्यकर्तओं ने 10 प्रतिशत सीट बढ़ाने की मांग की।

विकासखंड संयाेजक अंकित स्वामी ने बताया कि बताया प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के प्रवेश चल रहे हैं। वहीं चतुर्थ सीएलसी राउंड लगभग समाप्त होने को है। अभी भी 200 से 400 छात्र-छात्राएं प्रवेश से वंचित है। वहीं बीएलपी काॅलेज महू तहसील का शासकीय महाविद्यालय है। विद्यार्थी परिषद ने उच्च शिक्षा मंत्री से 10% सीट बढ़ाने की मांग की है। प्रांत कार्यकारिणी सदस्य आयुषी गुप्ता, नगर एसएफडी प्रमुख मनीष जरिया, यश सैनी, नगर सह मंत्री सौरभ गुप्ता, विनीत अग्रवाल, स्वाति पटेल आदि उपस्थित थे।

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