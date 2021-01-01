पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

निर्माणकार्य:सात बाॅक्स रखने के बाद पीठ राेड वाले हिस्से में बढ़ी अंडरब्रिज की लंबाई, टनल रूपी नजर आ रहा नजारा

महू2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

पीठ राेड रेलवे अंडरब्रिज के चाैड़ीकरण का काम तेज गति से चल रहा है। यहां प्रथम चरण में पीठ राेड वाले हिस्से में अंडरब्रिज काे 18 मीटर करीब चाैड़ा करने के लिए 15 पैनल्स लगाए जा रहे है। तीन दिन से यहां पैनल्स रखने का काम चल रहा है। जिसमें रविवार दाेपहर तक यहां सात पैनल्स लगाए जा चुके है। जिससे पीठ राेड वाले हिस्से में अंडरब्रिज काफी चाैड़ा नजर आ रहा है। अभी इसी हिस्से में सात और पैनल्स लगेंगे। जिसके बाद दूसरे चरण में तांगा खाना वाली दिशा में अंडरब्रिज काे 10 मीटर चाैड़ा करने का काम किया जाएगा।

ये खतरनाक है : चाैड़ीकरण के चलते रास्ता बंद, जाेखिम उठाकर आवाजाही कर रही महिलाएं
अंडरब्रिज चाैड़ीकरण के चलते पीठ राेड से तांगा खाना के बीच आवाजाही का मार्ग बंद किया है। लेकिन आसपास के रहवासी, जिसमें महिलाएं भी शामिल है। वह जाेखिम उठाकर पीठ राेड अंडरब्रिज के कच्चे रास्ते से ब्रिज पर चढ़कर आवाजाही कर रही है। ऐसे में पैर फिसलने से वह दुर्घटना का शिकार हाे सकती है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबंगाल में भाजपा को राम बाण का सहारा, फिर होगी सरकार और किसानों की मीटिंग और वायुसेना को चाहिए नए फाइटर जेट - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser