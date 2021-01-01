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बजट 2021-22:रतलाम-महू-खंडवा-अकाेला गेज परिवर्तन के लिए 250 कराेड़ रुपए की राशि स्वीकृत

महूएक घंटा पहले
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  • पश्चिम रेलवे के चल रहे प्राेजक्ट मंे सबसे ज्यादा राशि इसी गेज परिवर्तन काे मिली

बजट 2021-22 में इस बार पश्चिम रेलवे में चल रहे प्राेजेक्ट में रतलाम-महू-खंडवा-अकाेला गेज परिवर्तन के लिए 250 कराेड़ रु. का बजट स्वीकृत हुआ है। इस बजट के स्वीकृत हाेने से अब महू से सनावद के बीच 90 किलोमीटर के मीटर गेज ट्रैक के ब्रॉडगेज कन्वर्जन की राह आसान हुई है। क्याेंकि इस प्राेजेक्ट में अभी खंडवा से सनावद के बीच ताे ब्रॉडगेज कार्य पूरा हाे चुका है। लेकिन सनावद से महू के बीच मीटर गेज सेक्शन का काम रूका हुआ ही है। रेलवे द्वारा इस सेक्शन के ब्रॉडगेज कन्वर्जन के लिए यह बजट स्वीकृत हुआ है। इसमें रेलवे का अब सबसे ज्यादा फाेकस महू से सनावद के बीच रूके हुए ब्रॉडगेज कन्वर्जन पर ही रहेगा। इसमें 90 किलोमीटर के इस ट्रैक पर यह काम लंबे समय से रूका हुआ है। जिसके चलते वर्तमान में यहां पर अभी मीटर गेज ट्रेन ही चल रही है।

इस रूट पर कम फेरे होने से नहीं हो रही है खासी आमदनी
हालांकि अभी लाॅकडाउन के बाद से ट्रेन का संचालन बंद हुआ ताे जाे अभी भी बंद है। वहीं इस सेक्शन पर सनावद ट्रेन के कम फेरे हाेने से रेलवे काे काेई खास आमदनी भी नहीं हाे रही थी। बल्कि इस रूट पर काफी नुकसान में ही ट्रेन चलाना पड़ रही थी। अब रेलवे इस रूट पर ब्रॉडगेज कन्वर्जन के काम काे रफ्तार के साथ शुरू करने की तैयारी कर रहा है। हालांकि रेलवे का काेई भी जिम्मेदार अधिकारी इस काम काे कब से शुरू करना है। इसकाे लेकर कुछ भी कहने से बच रहा है।

पातालपानी-कालाकुंड घाट सेक्शन काे बायपास कर बनेगा नया ब्रॉडगेज ट्रैक
रेलवे महू से सनावद के बीच जाे ब्रॉडगेज कन्वर्जन का काम करने वाला है। इसमें अंग्रेजाें के जमाने के बने पातालपानी-कालाकुंड घाट सेक्शन के रेलवे ट्रैक काे बायपास किया जा रहा है। यहां पर वर्तमान में जाे रेलवे ट्रैक है। उसमें पातालपानी से कालाकुंड के बीच पूरे घाट सेक्शन से ट्रेन हाेकर गुजरती है। इसमंे ट्रेन चार बड़े टनल के अंदर से भी निकलती है। जिससे यह सफर राेमांचभरा रहता है। लेकिन ब्रॉडगेज कन्वर्जन के लिए रेलवे ने इस घाट सेक्शन काे बायपास किया है। पातालपानी के पहले यह ट्रेक चाेरल क्षेत्र के लिए बायपास हाेगा। इसमंे चाेरल के जंगल में सुरंग का निर्माण भी करने की याेजना है। इसके लिए रेलवे व वन विभाग के बीच अनुमति की कागजी कार्रवाई भी चल रही है।

पातालपानी-कालाकुंड रूट काे रेलवे
ने हेरिटेज ट्रेन का संचालन कर संवारा है
पातालपानी-कालाकुंड के बीच अंग्रेजाें के जमाने में बने रेलवे ट्रैक ब्रॉडगेज कन्वर्जन में बायपास हाे रहा है। यह राेमांचकभरा रेल रूट खत्म ना हाे। इसलिए रेलवे ने 2018 में इस रूट पर महू-पातालपानी-कालाकुंड के बीच हेरिटेज ट्रेन का संचालन शुरू किया है। जिससे इस रूट पर यात्री ट्रेन में बैठकर प्राकृतिक साैंदर्य का लुत्फ लेते है। इसके लिए बाकायदा रेलवे ने पातालपानी-कालाकुंड सेक्शन पर अनेक प्रकार के विकास कार्य भी किए है। वहीं अब रेलवे इस रूट पर हेरिटेज ट्रेन काे टूरिस्ट काेच पारदर्शी काेच के साथ चलाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए पारदर्शी काेच बनाने का काम महू में चल रहा है। एक काेच बनकर तैयार भी हाे चुका है।

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