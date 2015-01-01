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नियुक्ती:3 साल से खाली कांग्रेस नगर अध्यक्ष पद पर बाहेती को नियुक्त किया

गौतमपुरा3 घंटे पहले
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कांग्रेस नगर अध्यक्ष का पद 3 साल से खाली पड़ा था। युवा नेता गगन बाहेती को नियुक्त किया गया है। नियुक्ति नपं के चुनाव की तैयारी को लेकर की गई है।

नपं चुनाव को लेकर विधायक विशाल पटेल ने कार्यकर्ताओं की बड़नगर रोड स्थित एक फार्म हाउस पर बैठक ली। उन्होंने युवा नेता गगन बाहेती को नगर अध्यक्ष नियुक्त किया। पटेल ने कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने की बात कही।

विधायक प्रतिनिधि इंदर नागर, बाबूदेव गुर्जर, जगदीश भावसार, राधाकिशन सोनी, मेहरबानसिंह पिछोलिया, जलील मामू, हुकुम सोनी, राजू राठी, जीतू दरबार, राहुल पटेल, राजा पाटीदार, जीतू मेहता आदि मौजूद रहे। गौतमपुरा नगर को भाजपा का बड़ा गढ़ माना जाता है।

विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस विधायक काबिज होने के बाद उम्मीद थी कि कांग्रेस यहां के वरिष्ठ नेता व युवाओं के बीच से नगर कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा आपसी गुटबाजी के चलते तीन साल से नगर अध्यक्ष का पद खाली ही पड़ा रहा। एक बार फिर यहां कांग्रेस के मजबूत होने की संभावना जागी है।

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