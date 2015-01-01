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दीपाेत्सव:हाट में धनतेरस पर खरीदी करने उमड़े खरीददार

सांवेर3 घंटे पहले
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नगर में धनतेरस के साथ दीपोत्सव की शुरुआत हुई। पारंपरिक हाट बाजार में सुबह से ही खरीदी करने वालाें का उत्साह रहा। यहां पर बाजार में दिनभर जमकर कपड़े, मिठाई, हार-फूल व साज-सज्जा सामग्री की खरीदी की गई। इसके अलावा दोपहिया वाहनों की भी जमकर बिक्री हुई। सोयाबीन की फसल खराब हाेने से कुछ किसानों ने जरूर इस बार खरीदी पूर्व से थाेड़ी कम की। काेराेनाकाल के बावजूद नगर में दीपोत्सव काे लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह रहा। हाट बाजार मे भीड़ के कारण बार-बार यातायात जाम की स्थितियां भी बनी।

रैली निकालकर स्वदेशी वस्तुओं से दीपावली मनाने की अपील की

आष्टा. अभाविप ने नगर में लघु रेली निकालकर नागरिको को दीपावली पर्व लाेगाें काे स्वदेशी वस्तु अपनाकर दीपवाली मनाने की अपिल की। इस दाैरान लाेगाें काे मिट्टी के दीपक भी भेंट किए गए। जागरूकता अभियान की शुरुआत बाबा रामदेव मंदिर गल चैराहा से हुई। इसमें विभाग छात्रा प्रमुख कोमल विश्वकर्मा, पूर्व जिला संयोजक सतपाल ठाकुर के नेतृत्व में नगर अध्यक्ष अखिलेश राजपूत, नगर मंत्री अनिकेत घेंघट, राज खत्री, अनमोल भुतिया, आनंद जाट, साक्षी जैन, दीपक जैन, अनुराग गोस्वामी, तुसार सांगते, ईशान जैन आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे।

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