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  • Corona Is Increasing But Negligence Is Not Decreasing, So Tomorrow The Administration Will Distribute Masks, If Not Improved Then Will Send To Temporary Jail

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कोरोना संक्रमण:कोरोना बढ़ रहा पर लापरवाही कम नहीं हो रही, इसलिए कल प्रशासन बांटेगा मास्क, फिर भी नहीं सुधरे तो अस्थायी जेल भेजेंगे

महू3 घंटे पहले
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  • दुकानदार व खरीदार बिना मास्क के मिले तो सात दिन के लिए दुकान बंद करेंगे, चालानी कार्रवाई भी होगी शुरू

कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है लेकिन लापरवाही कम नहीं हो रही है। अभी मास्क ही वैक्सीन होने के बावजूद अधिकांश लोग न मास्क लगा रहे हैं और नहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। प्रशासन ने रविवार से जागरूकता अभियान शुरू करने की बात कही है।

इसमें लोगों को मास्क बांटकर उसे लगाने के बारे में समझाया जाएगा। हफ्ते-दस दिन बाद भी लोग नहीं माने तो जल्द ही अस्थायी जेल की व्यवस्था की जाएगी। इसमें बिना मास्क लगाने वाले लोगों को 8 घंटे के लिए इंदौर अस्थायी जेल भेजा जाएगा।

प्रशासन ने दुकानदारों को भी सख्त हिदायत दी है कि मास्क को लेकर खुद भी जागरूक रहे और ग्राहकों को भी जागरूक करें। यदि दुकानदार बिना मास्क लगाए मिले तो हफ्तेभर के लिए दुकान पर ताला लगा दिया जाएगा। मास्क नहीं लगाने वालों पर 200 रुपए तक की चालानी कार्रवाई भी जल्द शुरू की जाएगी।

13 नए पाॅजिटिव के साथ आंकड़ा 2730 पर पहुंचा

शुक्रवार को 13 नए कोरोना पाॅजिटिव केस आए। इसके साथ ही अब तक हमारे यहां कोरोना पाॅजिटिव की संख्या 2730 हो चुकी है तो 70 लोग दम भी तोड़ चुके हैं। इसके बावजूद लोग मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जागरूक नहीं हो रहे हैं। शुक्रवार को 10 लोगों के ठीक होने के साथ ही अब तक 2587 ठीक हो चुके हैं और 73 लोगों को इलाज चल रहा है। हमारे यहां की मृत्यु दर 2.56 है तो हमारा रिकवरी रेट 94.76 फीसदी है।

पहले जागरूक करेंगे, फिर अस्थायी जेल भेजेंगे

रविवार से मास्क बांटकर जागरूकता अभियान चलाएंगे। फिर भी नहीं माने तो मास्क नहीं लगाने वालों को इंदौर की अस्थायी जेल भेजा जाएगा। चालानी कार्रवाई के साथ दुकानदारों द्वारा मास्क नहीं लगाने पर हफ्तेभर के लिए दुकानें बंद करने की कार्रवाई भी जल्द शुरू की जाएगी।

-अभिलाष मिश्रा, एसडीएम

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