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काेराेना संक्रमण:सेना-सिविल की मैराथन पर काेराेनाकाल का असर, फिजिकल की बजाय इस साल वर्चुअल रन

महू3 घंटे पहले
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  • द इंफैंट्री मैराथन 2.0 : इस बार दाे दिन 21 और 22 काे वर्चुअल हाेगी

देशभर में चर्चित हुई सेना व सिविल की संयुक्त द इंफैंट्री मैराथन इस साल काेराेनाकाल के चलते फिजिकल की बजाय वर्चुअल हाेगी। 21 व 22 नवंबर काे हाेने वाली इस मैराथन काे लेकर देशभर के धावकाें में खासा उत्साह है। इसके लिए अब तक देशभर से 5 हजार से ज्यादा धावकाें ने अपना ऑनलाइन पंजीयन करा लिया है।

सेना द्वारा पिछले साल सिविलियंस काे सेना से रूबरू कराने के लिए इंफैंट्री डे के अवसर पर सेना व सिविल की संयुक्त मैराथन का आयाेजन किया गया था। पिछले साल पहली बार आयाेजित इस मैराथन काे लेकर लाेगाें में बड़ा उत्साह था। देशभर से धावक इस मैराथन में हिस्सा लेने के लिए महू आए थे।

लेकिन इस साल काेराेनाकाल का इस मैराथन भी असर पड़ा है। जिसके चलते यह मैराथन फिजिकल ना कराते हुए वर्चुअल कराई जा रही है। इसमें धावकाें काे बकायदा लिंक दी गई है। इस लिंक के माध्यम से देशभर के धावक अपना ऑनलाइन पंजीयन करवा रहे है।

इसके लिए बकायदा चार कैटेगरी 42 किमी, 21 किमी, 10 किमी और 5 किमी बनाई गई है। जिस धावक काे जिस कैटेगरी में दाैड़ना है वह ऑनलाइन उसके लिए पंजीयन करवा रहे है। दाैड़ वाले दिन वह दी गई लिंक पर एप के माध्यम से अपना पूरा डाटा अपलाेड करेगा। इसके बाद हर धावक काे सेना द्वारा डाक के माध्यम से मैडल, टी-शर्ट व सर्टिफिकेट प्रदान किए जाएंगे।

पिछले साल मैदान काे बैटल फील्ड की तरह सजाया था

पिछले साल पहली बार हुई इस मैराथन के दाैरान शंकर लक्ष्मण मैदान काे सेना की बैटल फील्ड की तरह सजाया था, सेना के बंकर बनाए थे व हथियारों की प्रदर्शनी लगाई थी। वहीं शुरुआत में धावकाें के ऊपर सेना के एअरक्राफ्ट ने पुष्पवर्षा भी की थी। लेकिन इस साल काेराेनाकाल के चलते इस मैराथन में ऐसा नहीं हाे सकेगा।

इस साल यह उद्देश्य : काेविड के चलते इस साल मैराथन काे बंद ना करते हुए वर्चुअल कराने के पीछे वजह यह है कि लाेग फिजिकल रूप से फीट रहे। इसके अलावा सेना इस बार भी मैराथन काे सैनिकाें के साथ ही काेराेना वाॅरियर्स के रूप में कार्य कर रहे डाॅक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाॅफ आदि काे भी समर्पित कर रही है।

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