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  • In The Civil Area Committee Meeting, From 5 Pm To 10 Pm, The Decision Regarding Rake On Heavy Vehicle Entry Will Be Discussed In The Board Today.

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बैठक:सिविल एरिया कमेटी बैठक में शाम 5 से रात 10 बजे तक भारी वाहन प्रवेश पर राेक वाले निर्णय पर आज बाेर्ड में हाेगी चर्चा

महूएक घंटा पहले
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  • सिविल एरिया कमेटी की बैठक काे मिलाकर 50 से ज्यादा बिंदुओं पर हाेगा विचार-विमर्श

केंटबाेर्ड की बैठक शुक्रवार शाम 5 बजे से केंटबाेर्ड विक्रमादित्य हाॅल में हाेगी। इसमें 50 से ज्यादा बिंदुओं काे शामिल किया गया है। सिविल एरिया की कमेटी की बैठक में शामिल बिंदु भी शामिल है। बैठक में सिविल एरिया कमेटी की बैठक में जिन कामाें पर सहमति बनी थी।

उन कार्याें काे अब बाेर्ड में चर्चा कर जल्द शुरू किया जाएगा। बैठक में मुख्य रूप से केंटबाेर्ड अध्यक्ष ब्रिगेडियर एमएस सबरवाल, केंटबाेर्ड उपाध्यक्ष अरुणा दत्त पांडेय, सीईओ मनीषा जाट सहित वार्ड प्रतिनिधि क्रमश: लक्ष्मीकांता साेढानी, जितेंद्र शर्मा, राजेश खंडेलवाल, रचना विजयवर्गीय, मुजीब कुरैशी, अशाेक वर्मा व कैलाशदत्त पांडेय सहित सेना के नामांकित सदस्य माैजूद रहेंगे।

सिविल एरिया कमेटी की बैठक में शहर की यातायात व्यवस्था काे लेकर निर्णय लिया गया था। इसमें बाजार में भारी वाहनाें के प्रवेश के प्रतिबंध का समय शाम 5 से रात 10 बजे तक करने की सहमित बनी थी। उसे पास किया जाएगा। लीज प्रकरण, टेंडर, व्यापार व्यवसाय हेतु अनुज्ञप्ति शुल्क का पुनरीक्षण आदि मुद्दाें पर चर्चा की जाएगी।

घराें से कम से कम 25 रु. ताे मेरिज गार्डनाें से 1000 रु. प्रति माह शुल्क लिया जाएगा

बैठक में डाेर-टू-डाेर कचरा कलेक्शन के लिए चर्चा की जाएगी। वैसे इसमें सिविल एरिया कमेटी की बैठक में चर्चा हाे चुकी है। अब बाेर्ड में इस पर मुहर लगनी है। घर-घर से 25 से लेकर 75 रु. तक, हाेटलाें से 500 से लेकर 1000 रु. तक, मैरिज गार्डनाें से 1000 रु. व स्कूलों से 200 से 500 रु. तक प्रति माह कचरा कलेक्शन का शुल्क लिए जाने काे लेकर चर्चा हाेगी।

बैठक में आठाें वार्डाें में 137 प्रकार के विकास कार्याें काे लेकर चर्चा की जाएगी। इसमें मुख्य रूप से सड़क, नाली, शाैचालय का निर्माण, हाईमास्ट लगाना, जर्जर नालों व नाली की मरम्मत आदि कार्याें की सूची तैयार की गई है। महात्मा गांधी इंडाेर स्टेडियम में लंबे समय से जिम बंद है। इस पर चर्चा होगी।

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