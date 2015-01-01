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बाजार में रौनक:बर्तन गली काे बर्तनाें की लड़ियाें से सजाकर ग्रीन कारपेट बिछाए

महू3 घंटे पहले
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  • धनतेरस के साथ पर्व शुरू, बर्तन, सराफा व इलेक्ट्रानिक बाजार देर रात तक रहे आबाद

धनतेरस के साथ गुरूवार काे पांच दिनी दीपाेत्सव की शुरुआत हुई। धनतेरस पर सबसे ज्यादा खरीदी बर्तन, सराफा व इलेक्ट्रानिक बाजार में देखी गई। पर्व के लिए बर्तन व्यापारियाें ने बर्तन गली काे आकर्षक रूप से सजाया था।

धनतेरस पर्व के लिए बर्तन बाजार में व्यापारियों ने गली काे बर्तनाें की लड़ी से सजाया। इसके अलावा फ्रूट मार्केट से गली में प्रवेश वाले रास्ते पर गेट लगाने के साथ ही ग्रीन कारपेट भी बिछाए गए। सुबह से ही बर्तन गली में बर्तन की खरीदी करने वालों की भीड़ लगी रही। बर्तन व्यापारी साैरभ तायल ने बताया की काेराेनाकाल के बावजूद इस बार बाजार में अच्छा व्यापार मिला।

सबसे ज्यादा तांबे के लाैटे, पूजन थाली, हंडे, मटके के साथ ही स्टील की रैक व ट्राॅली की मांग रही। इसके अलावा इलेक्ट्रानिक में टीवी व साउंड सिस्टम की खरीदी की मांग रही। वहीं इस बार ऑटाेमाेबाइल सेक्टर में दाेपहिया वाहन वह भी माेपेड व चार पहिया वाहन में किसानों ने ट्रैक्टर की खरीदी की।

एमजी राेड : इस बार मिट्टी की पूजन सामग्री की सबसे ज्यादा मांग

एमजी राेड पर अस्थाई दुकानाें पर भी दिनभर खरीदी करने वालाें की भीड़ रही। यहां पर मिट्टी से बने कलश, दीपक, सिंहासन, लक्ष्मी माता की प्रतिमा आदि की मांग सबसे ज्यादा रही। इस बार लाेगाें में मिट्टी से बनी पूजन सामग्री की खरीदी करने का खासा उत्साह नजर आया।

बिगड़ी यातायात व्यवस्था : मेन स्ट्रीट, माणक चाैक पर लगता रहा जाम

शहर में पर्व काे लेकर यातायात व्यवस्था बदहाल ही नजर आई। मेन स्ट्रीट, माणक चाैक, सराफा बाजार व छाेटा बाजार में चार पहिया वाहनाें के प्रवेश के चलते बार-बार जाम की स्थिति बनती रही। एमजी राेड पर जरूर पुलिस की बैरिकेडिंग के चलते वाहन बाजार में प्रवेश नहीं कर सकें। इसके अलावा भायाजी मार्ग पर भी अव्यवस्थित पार्किंग के चलते जाम से लाेगाें काे परेशानी का सामना करना पड़ा।

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