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कार्यक्रम:मंत्री ठाकुर ने पूर्व विधायक दरबार को झूठा व उप सरपंच प्रतिनिधि खान को गुंडा बताया

महू2 घंटे पहले
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  • भाटखेड़ी पंचायत की एक कॉलोनी में आयोजित कार्यक्रम में हुईं थी शामिल

पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने भाटखेड़ी पंचायत की एक काॅलोनी में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व विधायक अंतरसिंह दरबार को झूठा बताया और उप सरपंच प्रतिनिधि इफ्तिखार उर्फ बादशाह खान को गुंडा बताया। पूर्व विधायक दरबार का कहना है कि झूठ तो वो बोल रही हैं कि मैं जब्त वाहन छुड़ाने नहीं गई थी। उप सरपंच प्रतिनिधि खान का कहना है कि वे इस मामले में कोर्ट जाएंगे।

भाटखेड़ी ग्राम पंचायत की एक काॅलोनी में बिजली के मीटर लगाने का काम चल रहा है। इसके लिए प्रति कनेक्शन 2450 रुपए बिजली कंपनी ले रही है। इस बात को लेकर एक कार्यक्रम में उस काॅलोनी में शुक्रवार को पहुंची पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने कहा कि 2450 रुपए में ही आपके यहां बिजली का मीटर लगेगा। आपको किसी गुंडे के षड़यंत्र में नहीं आना है। बादशाह खान नाम का एक गुंडा पैदा हो गया और वो मीटर लगवाने की दलाली कर रहा है।

इन चोर, बेईमान और जनता को ठगने वाले गुंडों को मुंह पर सही बात कहने की हिम्मत कीजिए। कहिए कि हमें तुम जैसा दलाल नहीं चाहिए। मंत्री ठाकुर ने पूर्व विधायक अंतरसिंह दरबार पर आरोप लगाते हुए कहा कि झूठ बोलने वाले नेता अंतरसिंहजी और उन्हीं के हिमायती ये बादशाह खान है। आप ऐसे धूर्तों के कहने में क्यों पड़ रहे हैं। कांग्रेस ने न कभी कुछ दिया है और नहीं कभी कुछ दे पाएगी। मामले में मंत्री ठाकुर को कई बार काॅल किए लेकिन उन्हें रिसीव नहीं किया।

झूठ तो वो बोल रही हैं
झूठ तो वो बोल रही हैं। अवैध उत्खनन में जब्त वाहन भीड़ के साथ जाकर छुड़ाने के बाद भी वह कह रही है कि मैं वहां नहीं गई थीं। इस काॅलोनी में स्थायी मीटर लगाने का प्रस्ताव हमारी सरकार के समय ही गया था।
अंतरसिंह दरबार, पूर्व विधायक

मैं मामले में कोर्ट जाऊंगा
मुझ पर एक भी केस नहीं है, गुंडा कहने के खिलाफ कोर्ट जाऊंगा। क्षेत्र के कुछ भाजपाइयों के खिलाफ मैंने आरटीआई में जानकारी निकलवा रखी है, इसलिए मुझे गुंडा बताकर बदनाम किया जा रहा है।
बादशाह खान, उप सरपंच प्रतिनिधि, भाटखेड़ी

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