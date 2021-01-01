पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

ज्योतिष:मौनी अमावस्या 11 फरवरी को सूर्योदय से शुरू हाेगी

महूएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

माघ महीने में खास मानी गई मौनी अमावस्या 11 फरवरी को है, जबकि अगले ही दिन 12 से माघ की गुप्त नवरात्र रहेगी। खास बात यह है कि फरवरी में शुक्ल पक्ष का पखवाड़ा 15 की बजाय 16 दिन का जबकि गुप्त नवरात्र इस बार 9 के बजाय 10 दिन के होंगे। पंडितों का मत है कि शुक्ल पक्ष व गुप्त नवरात्र में एक-एक दिन अधिक होना शुभ संयाेग है, जो मंगलकारी रहेगा। इन योगों में की गई पूजा, दान-पुण्य और खरीद-फरोख्त विशेष फलदायी व समृद्धिकारक रहेगी। पं. संजीव शर्मा के अनुसार माघी अमावस्या को मौनी अमावस्या भी कहते हैं। यह 11 फरवरी को सूर्योदय से ही शुरू हो जाएगी। इस दिन मनु ऋषि का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। ऋषियों और पितरों के निमित्त की गई पूजा, जलार्पण व दान करने के लिए यह दिवस उत्तम फलदायी होता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने की भी परंपरा है। गुप्त नवरात्रि देवी साधना के लिए सर्वोत्तम समय माना गया है। इसमें की हुई आराधना शीघ्र फलदायी होती है। आध्यात्मिक रूप से यह कालखंड दो नवरात्रि जो प्रत्यक्ष होती है उनके सामन ही मनाया गया है। इसी नवरात्रि के पांचवें दिन को वसंत पंचमी अर्थात वसंतोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इसमें सरस्वती का विशेष पूजन किया जाता है। भगवान को आम के मोर चढ़ाए जाते हैं। गुप्त नवरात्रि के दौरान चारभुजानाथ मंदिर स्थित मां सर्वमंगला देवी के सम्मुख नव चंडी पाठ इन दिनों में किया जाएगा। मां दुर्गा के कई भक्त नौ दिन उपवास रखकर सप्तशती व चालीसा आदि का पाठ कर विभिन्न प्रकार की साधनाएं करेंगे। यह नवरात्र शक्ति की पूजा के लिए खास मानी जाती है। पं. शुक्ल के अनुसार वर्ष में चार नवरात्र होती है। इनमें शारदीय व चैत्र नवरात्र प्रकट और माघ व आषाढ़ में होने वाली नवरात्र को गुप्त नवरात्र कहा जाता है। इस माह शुक्ल पक्ष 12 से 27 फरवरी तक 16 दिन का रहेगा। इस कारण गुप्त नवरात्र भी दस दिन के होंगे, जिनमें की गई पूजा, आराधना विशेष फलदायक रहेगी।

शुक्र का राशि परिवर्तन कुछ के लिए लाभकारी व मिश्रित फल देगा

सौंदर्य और सुख-समृद्धि के अधिपति शुक्र का शुक्रवार को धनु से मकर राशि में प्रवेश हुआ। पंडितों के अनुसार यह राशि परिवर्तन वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर व मीन राशि वालों के लिए लाभप्रद रहेगा। शेष राशियों में कुछ के लिए सामान्य तो कुछ को मिश्रित फल देने वाला रहेगा। बुध ग्रह मकर से कुंभ में 31 जनवरी को प्रवेश करेगा। पंडितों का कहना है कि गुप्त नवरात्र के चलते 16, 20 व 25 फरवरी को अमृत सिद्धि योग और 24 व 25 फरवरी को पुष्य नक्षत्र का संयोग रहेगा। इन शुभ योगों में ज्वेलरी, वाहन, भूमि और भवन अादि की खरीद-फरोख्त करना लाभदायक रहेगा।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser