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ट्रक लूट कांड:पेट्रोल पंप संचालक चौधरी को लिया रिमांड पर, एसआई गुणावत की तलाश

महू3 घंटे पहले
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ट्रक लूट कांड में पेट्रोल पंप संचालक अमित चौधरी का रविवार तक का पुलिस रिमांड मिला है। अमित से लूट कांड के बारे में पुलिस विस्तार से पूछताछ कर रही है। मुख्य सरगना पप्पू मीणा को जेल भेज दिया गया है। मानपुर निवासी एसआई गोपाल गुणावद के खिलाफ लूटकांड से जुड़े होने के साक्ष्य मिलने के बाद गोपाल की तलाश शुरू कर दी गई है।

7 नवंबर को लेबड़-नयागांव फोरलेन पर मानपुर के पास पोस्तदाना व महंगे किराना सामान से भरे ट्रक (एमएच 43 यू 9696) को लूटने के मामले में मानपुर निवासी पप्पू मीणा व उसके पांच साथियों को गिरफ्तार किया गया था। पांच साथियों को पहले और अब रिमांड के बाद मुख्य आरोपी पप्पू को भी जेल भेज दिया गया है। टीआई हितेंद्रसिंह राठौर ने बताया पप्पू के पकड़ने जाने के बाद उसके मोबाइल से मिले क्लू में मानपुर निवासी एसआई गोपाल गुणावत का नाम भी सामने पर उसकी तलाश भी शुरू कर दी गई है।

आरोपियों के बीच हुई वाट्सएप चेटिंग में पेट्रोल पंप संचालक अमित चौधरी के बंद पड़े पेट्रोल पंप पर लूट का माल छुपाए जाने की जानकारी मिलने पर अमित को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उसका रविवार तक का रिमांड मिला है। अमित से लूट कांड के बारे में अमित से विस्तार से पूछताछ की जा रही है। एसआई गोपाल गुणावद की तलाश भी तेज कर दी गई है।

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