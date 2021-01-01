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आंबेडकर विवि:साढ़े 3 घंटे डॉ. आंबेडकर प्रतिमा के नीचे बैठे रजिस्ट्रार, तब दाेपहर में मिला कक्ष

महूएक घंटा पहले
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आंबेडकर विवि में बुधवार काे रजिस्ट्रार काे अपने चेंबर काे खाेलने की मांग के लिए करीब साढ़े तीन घंटे आंबेडकर प्रतिमा के सामने बैठना पड़ा। जिसके बाद आखिरकार देर दाेपहर उन्हें विवि प्रबंधन ने चैंबर साैंपा। यहां आंबेडकर विवि में रजिस्ट्रार प्राे. डीके शर्मा अपने तबादला हाेने पर न्यायालय से स्टे लेकर पहुंचे थे। इस दाैरान पिछले तीन दिन से उन्हें रजिस्ट्रार का चैंबर नहीं दिया जा रहा था। इसी काे लेकर वह लगातार अपना विराेध दर्ज करवा रहे थे। मंगलवार काे जहां वह अपने चैंबर के सामने कुर्सी पर बैठे रहे। वहीं बुधवार काे उन्हाेंने इस पूरे मामले की शिकायत उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव काे की। इसके अलावा सुबह से दाेपहर 2 बजे तक करीब साढ़े तीन घंटे आंबेडकर प्रतिमा के सामने बैठकर विराेध भी जताया। जिसके बाद दाेपहर काे उन्हें आंखिरकार अपना चेंबर मिला। इस बारे में रजिस्ट्रार प्राे. शर्मा ने बताया कि बुधवार काे उन्हें जब कक्ष की चाबी नहीं दी गई ताे उन्हाेंने इस पूरे मामले में प्रमुख सचिव काे जानकारी दी। जिसके बाद उन्हाेंने भी विवि काे पत्र भेजा। वहीं करीब साढ़े तीन घंटे मैं आंबेडकर विवि स्थित बाबा साहेब आंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष बैठा रहा। जिसके बाद दाेपहर में मुझे कक्ष मिला। वहीं इस बारे में कुलपति प्राे. आशा शुक्ला का कहना है कि प्राे. शर्मा के तबादले पर नियुक्त किए रजिस्ट्रार अजय वर्मा अवकाश पर थे। इसलिए हमनें प्राे. शर्मा काे पूर्व में ही एक कक्ष अलाॅट किया था। बुधवार काे वर्मा ने सहायक रजिस्ट्रार काे बताया कि वह अभी एक दिन और अवकाश पर रहेंगे। जिसके चलते सहायक रजिस्ट्रार ने पूरी लिस्टिंग करने के बाद प्राे. शर्मा काे कक्ष दिया।

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