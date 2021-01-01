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पहल:पातालपानी में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं संभालेंगी पार्किंग, केंटीन और सफाई का जिम्मा

प्रणय जैन | महू2 घंटे पहले
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प्रवेश शुल्क से पंचायत ने पातालपानी में बच्चाें के लिए लगाए है झूले। - Dainik Bhaskar
प्रवेश शुल्क से पंचायत ने पातालपानी में बच्चाें के लिए लगाए है झूले।
  • तहसील का पहला पर्यटन स्थल हाेगा जहां महिलाओं काे मिलेगा राेजगार, पंचायत में प्रस्ताव हुआ पास

तहसील के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पातालपानी में जल्द ही स्वयं सहायता समूह की महिलाएं पार्किंग, साइकिल स्टैंड, केंटीन व साफ-सफाई का जिम्मा संभालते हुए नजर आएगी। इसके लिए पंचायत में प्रस्ताव पास हाे गया है। अब जल्द ही एसडीएम की अनुमति के बाद महिलाओं काे यह काम का जिम्मा साैंप दिया जाएगा।

यहां पातालपानी में पार्किंग, केंटीन आदि व्यवस्थाओं के संचालन के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आगे आई है। इन महिलाओं ने यहां पंचायत में यह सब काम करने के लिए आवेदन भी साैंपा है। जिसके बाद पंचायत ने इस आवेदन काे पास कर जनपद भेज दिया है। जैसे ही जनपद व एसडीएम कार्यालय से यह पास हाेगा। वैसे ही यहां पर सभी कार्याें का जिम्मा महिलाएं संभालते हुए नजर आएगी। यह हाेने के बाद यह तहसील का पहला पर्यटन स्थल हाेगा जहां पर इन सभी व्यवस्थाओं का जिम्मा महिलाएं संभालते हुए नजर आएगी।

इस काम के हाेने से यहां ग्रामीण महिलाओं काे राेजगार मिलेगा साथ ही वह आत्म निर्भर भी बन सकेगी। पंचायत सचिव विनाेद शर्मा ने बताया की पंचायत ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं काे पार्किंग, केंटिंन, साइकिल स्टैंड व साफ-सफाई का जिम्मा देने का प्रस्ताव पास कर जनपद भेज दिया है। जैसे ही वहां से अनुमति मिलेगी। वैसे ही यह सारी व्यवस्थाएं महिलाओं काे साैंप दी जाएगी।

प्रवेश शुल्क से हुई 3 लाख रुपए की आमदनी से बच्चाें के लिए लगाए झूले
यहां पंचायत काे पिछले साल लाॅकडाउन के पहले करीब सालभर में प्रवेश शुल्क से तीन लाख रु. की आमदनी हुई थी। इस आमदनी से पंचायत ने पातालपानी का विकास किया था। इसमें उद्यान विकसित करने के साथ ही यहां पर बच्चाें के मनाेरंजन के लिए झूले-चकरी लगाए गए थे। इसके अलावा निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए थे। लेकिन लाॅकडाउन लगने के बाद से पातालपानी बंद रहा। जिसके चलते पंचायत काे प्रवेश शुल्क से मिलने वाले आमदनी बंद हाे गई थी।

287 दिन केे बाद जनवरी में खुला पातालपानी, लेकिन अभी प्रवेश फ्री है
यहां काेराेनाकाल में मार्च से लगे लाॅकडाउन के बाद से ही प्रशासन ने पातालपानी काे बंद रखा था। करीब 287 दिन बंद रहने के बाद पातालपानी जनवरी के पहले सप्ताह में खुला। लेकिन अभी यहां पर प्रवेश शुल्क नहीं लिया जा रहा है। जिसके चलते पंचायत की आमदनी अभी भी रुकी हुई है। यहां पर पंचायत जल्द ही फिर से प्रवेश शुल्क लेने की तैयारी कर रही है। जिससे पातालपानी का विकास किया जा सके।

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