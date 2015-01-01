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दिखावटी कार्रवाई:सड़क पर रखी दुकान सामग्री व वाहन जब्त दाेपहर बाद

महू3 घंटे पहले
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  • अस्त-व्यस्त दिखा यातायात, 200-200 के चालान बनाए
  • केंटबाेर्ड-यातायात पुलिस ने 12 बजे शुरू की मुहिम, शाम को पहले जैसे हाल

शहर में बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था के सुधार के लिए केंटबाेर्ड अमला व यातायात पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। इस कार्रवाई के दाैरान अमले ने सड़क पर अव्यवस्थित खड़े दाेपहिया वाहनाें, सड़क पर रखी दुकान की सामग्रियाें काे जब्त करने के साथ ही कई दुकानाें के 200-200 रु. के चालान भी काटे।

लेकिन यह कार्रवाई दिखावटी भर रही। अमले ने जहां-जहां चालान बनाए वहां पर फिर से अतिक्रमण नजर आया। केंटबाेर्ड राजस्व प्रमुख मुकेश प्रजापति, इंजीनियर मनीष शुक्ला, देवेंद्र मेव व यातायात पुलिस के सूबेदार मनाेज साेलंकी, आरके शुक्ला सहित यातायात जवानाें ने शनिवार दाेपहर 12 बजे करीब धानमंडी चाैराहा से कार्रवाई की शुरुआत की। इस दाैरान यहां चिकन मार्केट, एमजी राेड, फूल चाैक, कनाट राेड आदि स्थानों पर अमले ने सड़क पर व्यापारियाें द्वारा रखी गई दुकान सामग्री काे जब्त किया। अव्यवस्थित पार्किंग कर खड़े दाेपहिया वाहनाें काे भी जब्त कर थाने भिजवाया। करीब तीन घंटे चली कार्रवाई के दाैरान यहां अमले ने दुकानाें से 200-200 रु. के चालान भी काटे। लेकिन केंटबाेर्ड व यातायात पुलिस की यह कार्रवाई सिर्फ खानापूर्ति वाली नजर आई। दाेपहर बाद शहर में फिर से सड़काें पर दुकान की सामग्री, अव्यवस्थित पार्किंग जैसे नजारे नजर आए।
कचरा गाड़ी में रखी जब्त सामग्रीे व वाहन

कार्रवाई के दाैरान सामग्री व दाेपहिया वाहन जब्त करने के लिए अमले के पास वाहन नहीं था। केंटबाेर्ड की कचरा गाड़ी में उपयाेग में अाने वाले ट्रैक्टर काे बुलवाकर जब्त सामग्री व दाेपहिया वाहनाें काे उसमंे रखा गया।

वार्ड प्रतिनिधि गुजरीं ताे उन्हें देख व्यापारी बाेले हमारी दुकान के सामने से पार्किंग ताे हटवा दें
बर्तन गली में कार्रवाई के दाैरान केंटबाेर्ड वार्ड एक प्रतिनिधि लक्ष्मीकांता साेढानी गुजर रही थी। वहां माैजूद व्यापारियों ने वार्ड प्रतिनिधि काे राेका और कहा कि हमारी दुकान के सामने प्रतिदिन हाे रही अव्यवस्थित पार्किंग काे ताे हटवाअाे। इस पार्किंग से हमारा व्यापार प्रभावित हाे रहा है।
फ्रूट मार्केट : सड़क पर ठेले, नहीं की कार्रवाई
फ्रूट मार्केट पर कार्रवाई के दाैरान ही सड़क पर फल व सब्जी के ठेले खड़े रहे। लेकिन इस दाैरान अमला यहां सामने से गुजर गया। लेकिन इन ठेलाें पर कार्रवाई नहीं की गई। जबकि पूर्व में कई बार इन्हें हटाया जा चुका है।
बर्तन मार्केट : गली में पार्किंग, अनदेखी की
बर्तन गली दाेपहिया वाहनाें की पार्किंग रही। जिससे गली में आवाजाही का रास्ता हीं नहीं बचा। अमले ने एमजी राेड, मेन स्ट्रीट में ताे अव्यवस्थित पार्किंग कर खड़े वाहनाें काे जब्त किया। लेकिन इस गली में वाहनाें काे जब्त करने की कार्रवाई नहीं की।​​​​​​​

मीट मार्केट : सड़क से नहीं हटवा सके दुकानें
यहां सब्जी मंडी के पीछे के हिस्से में चिकन मार्केट पर बीच सड़क पर ही अतिक्रमण कर दुकानें लगी हुई थी। मार्केट चाैक पर व्यापारियाें पर कार्रवाई की ताे व्यापारियांे ने चिकन मार्केट की दुकानाें के अतिक्रमण पर भी कार्रवाई की मांग की। इस दाैरान अमला यहां चिकन मार्केट पर भी पहुंचा। लेकिन अमले ने यहां सिर्फ दुकानाें के 200 रु. के चालान बनाए। यहां पर सड़क घेरकर दुकान लगाने वालों की दुकान नहीं हटवाई जा सकी।

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