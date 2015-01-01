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शीत कहर:महू में सीजन का सबसे ठंडा दिन, बादलाें के बीच चांद-सा नजर आया सूरज, ठंडी हवा ने बढ़ाई सर्दी

महूएक घंटा पहले
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तहसील में गुरुवार काे इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं से ठिठुरन वाली सर्दी का दाैर शुरू हाे गया है। तहसील में गुरुवार काे अधिकतम तापमान 20 व न्यूनतम तापमान 8 डिग्री दर्ज किया गया।

तहसील में 5 दिन पूर्व हुई बारिश के बाद लगातार छठवें दिन भी माैसम में ठंडक घुली रही। गुरुवार काे हल्की धूप निकली। लेकिन बादल हाेने से दिनभर सूरज बादलाें के बीच लुका-छुपी करता रहा। शाम काे ताे बादलाें के बीच सूरज का नजारा चांद जैसा नजर आया। इसके अलावा बुधवार के मुकाबले जहां अधिकतम तापमान में चार डिग्री ताे वहीं न्यूनतम तापमान में एक डिग्री की गिरावट आई। वहीं अलसुबह शहर में काेहरा भी छाया रहा। जिससे सुबह के समय दृश्यता 50 से 100 मीटर के बीच की रही।

ऐसे माना जाता है काेल्ड डे : माैसम वैज्ञानिकाें के अनुसार जब दिन का तापमान 20 डिग्री से कम हाेने के साथ ही सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस नीचे हाे और रात का तापमान 10 डिग्री से कम या उसके
आसपास रहे ताे काेल्ड डे माना जाता है। गुरुवार काे तहसील का दिन और रात का तापमान इस स्थिति में आने से काेल्ड माना जा रहा है।

आगे चार दिन भी ऐसी ही ठंड रहने की संभावना

माैसम विभाग के अनुसार अगले चार दिन भी ऐसी ही ठंड रहने की संभावना है। जिसमें शुक्रवार, शनिवार काे न्यूनतम तापमान 8 डिग्री ताे वहीं रविवार व साेमवार काे 9 डिग्री रहने का आंकलन है। वहीं अधिकतम तापमान जरूर 25 डिग्री तक जाने की संभावना है।

मावठे के बाद पिछले सात दिन ऐसा रहा तापमान दिनांक अधिकतम न्यूनतम 17 दिसंबर 20 8 16 दिसंबर 24 9 15 दिसंबर 21 14 14 दिसंबर 22 15 13 दिसंबर 23 15 12 दिसंबर 20 17 11 दिसंबर 29 18

(तापमान डिग्री में )

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