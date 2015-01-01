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बाजार में खरीदी करने वालाें की भीड़ रही:पुष्य नक्षत्र में चांदी के आभूषणों की रही डिमांड

महू3 घंटे पहले
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  • इलेक्ट्रॉनिक, सराफा और रेडीमेड गारमेंट सेक्टर मंे उठाव, खाता-बही की भी हुई बिक्री

शनिवार काे पुष्य नक्षत्र का उल्लास रहा। दिनभर मुहूर्त हाेने से बाजार में साेना-चांदी, इलेक्ट्रॉनिक व रेडीमेड की खरीदी करने वालाें की भीड़ रही। एमजी राेड, सराफा बाजार में लाेगाें की ज्यादा चहल-पहल नजर आई। सराफा बाजार में व्यापारियों ने पुष्य नक्षत्र से दीपावली पर्व तक के लिए विद्युत सज्जा की है। सराफा दुकानाें पर साेना-चांदी की खरीदी करने वालाें की भीड़ नजर आई। सराफा के अलावा ग्राहकाें की चहल-पहल इलेक्ट्रॉनिक व रेडीमेड कपड़ाें की दुकानाें पर भी देखी गई।

मास्क पहनकर प्रवेश, हाथाें काे कराया सैनिटाइज

दुकानाें पर खरीदी करने के लिए पहुंचे ग्राहकाें काे मास्क पहनकर ही प्रवेश दिया। हाथ भी सैनिटाइज करवाए गए। सराफा व्यापारियांे ने ग्राहकाें से कुछ देर के लिए चेहरे से मास्क हटवाया। ताकि चेहरा ट्रेस किया जा सके।
पुष्य नक्षत्र की शुरुआत शनिवार सुबह 8.04 बजे से हुई। यह रविवार काे सुबह 8.44 बजे तक रहेगा। इस बार पुष्य नक्षत्र 24 घंटे 40 मिनट का रहा।
70 से ज्यादा साेना-चांदी की दुकानें

पुष्य नक्षत्र पर सबसे ज्यादा साेना-शहर में 70 से ज्यादा सराफा व्यापारी है। सराफा एसाेसिएशन अध्यक्ष अनिल पाल के मुताबिक इस बार पुष्य नक्षत्र पर काेराेना का खासा असर रहा। बाजार में हर साल के मुकाबला कम ग्राहकी रही। वहीं सराफा व्यापारी अंकित गाेयल का कहना है कि इस बार चांदी के आभूषणों की ज्यादा मांग रही।

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