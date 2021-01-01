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  • Will Ask CM To Answer The Shameful Incident That Happened To The Elderly In Indore: Former Home Minister Bachchan

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विरोध:इंदौर में बुजुर्गों के साथ हुई शर्मसार करने वाली घटना को लेकर सीएम से जवाब मांगेंगे: पूर्व गृह मंत्री बच्चन

महू2 घंटे पहले
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  • महू आए पूर्व गृह मंत्री ने कहा कि शराब व अन्य माफियाओं को इस सरकार का संरक्षण मिल रहा है

इंदौर नगर निगम के कर्मचारियों-अधिकारियों द्वारा बुजुर्गों को रैन बसेरे में छोड़ने के नाम पर जो दुर्व्यवहार किया गया उसका मुद्दा हम विधानसभा में उठाएंगे और इसका पुरजोर विरोध करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान से इसका जवाब मांगेगें। मामले में सिर्फ छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई हुई जबकि इससे जुड़े पूरे सिस्टम पर होना चाहिए। यह बात पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने मीडिया से चर्चा करते हुए कही। यहां फुटबाॅल स्पर्धा में आए पूर्व गृह मंत्री बच्चन ने कहा कि प्रदेश की नई शराब नीति का कांग्रेस विरोध करेगी और इसका मुद्दा भी विधानसभा में उठाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शराब का अवैध कारोबार चला रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। सब जेल के शिकंजे में जाना चाहिए। सरकार का खौफ असामाजिक तत्व पर बनना चाहिए।

हमारी सरकार थी तब तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने माफिया पर कार्रवाई की थी। इससे उनमें डर बना था और इस कारण वे मप्र से बाहर जा चुके थे लेकिन जैसी ही सरकार ने पलटा मारा। वर्तमान सरकार में सभी असामाजिक तत्व हावी हो गए हैं। शराब माफिया व अन्य माफिया पर इस सरकार का संरक्षण है। माफियाओं के हाथों ये सरकार खेल रही है। इनके खिलाफ हम विधानसभा में दमदारी से बात उठाएंगे और कांग्रेस इनके खिलाफ लड़ाई लड़ेगी ताकि प्रदेश की जनता को अपना हक और न्याय मिल सके और प्रदेश से गुंडों की छुट्टी हो सके।

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