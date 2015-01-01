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अच्छी खबर:10वीं की छात्रा अंशिका बनीं ‘बेटी बचाओ’ योजना की ब्रांड एम्बेसडर

इंदौरएक घंटा पहले
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शहर के एक निजी स्कूल की छात्रा अंशिका गुप्ता को मप्र सरकार ने ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ योजना का ब्रांड एंबेसेडर बनाया है। दसवीं में पढ़ने वाली इस छात्रा को इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड के मौके पर सीधी जिले की ब्रांड एंबेसेडर के रूप में चुना गया।

पढ़ाई के साथ अन्य क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने वाली छात्राओं को यह मौका दिया जाता है। अंशिका, इंडियन नेशनल शूटिंग स्क्वाड की सदस्य भी हैं। उन्होंने खेलो इंडिया, नेशनल यूथ गेम्स में इस साल 10 मीटर की एयर राइफल शूटिंग में सिल्वर मेडल भी जीता है।

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