पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

  • Hindi News
  • Local
  • Mp
  • Indore
  • 110 Crore Properties, 250 Four wheelers, 800 Two wheelers Sold In A Single Day; Purchase Of One And A Half Thousand Crores

शुभ मुहूर्त में सभी बाजार गुलजार:एक ही दिन में 110 करोड़ की प्रॉपर्टी, 250 फोर-व्हीलर, 800 टू-व्हीलर बिके; डेढ़ हजार करोड़ की खरीदी

इंदौर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
पुष्य नक्षत्र में सराफा समेत सभी बाजार जगमग हो उठे। सराफा में दोपहर से रात तक ग्राहकी उमड़ी।
  • इलेक्ट्रॉनिक्स में ऑटोमैटिक की मांग ज्यादा

सात महीने से धीमी गति से चल रहे कारोबार ने शनिवार से रफ्तार पकड़ी। पुष्य नक्षत्र के शुभ मुहूर्त में 1200 से ज्यादा संपत्तियों की रजिस्ट्री हुई और करीब 110 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी या बेची गई। ऑटोमोबाइल सेक्टर ने भी एक ही दिन में 250 से ज्यादा फोर-व्हीलर और 800 से ज्यादा टू-व्हीलर की डिलीवरी की। रविवार को भी पुष्य नक्षत्र रहेगा और 100 से ज्यादा वाहनों की डिलीवरी होना है। सभी बाजारों को मिलाकर करीब डेढ़ हजार करोड़ का व्यापार शनिवार को हुआ। छह दिन में करीब साढ़े 3 हजार करोड़ के व्यापार की उम्मीद है।

रियल एस्टेट : 5 दिन में 250 करोड़ रुपए की संपत्ति बिकी
वरिष्ठ जिला पंजीयक बालकृष्ण मोरे के मुताबिक 5 दिन में 250 करोड़ की संपत्ति बिक चुकी है। दो दिन के शुभ मुहूर्त में जिले में 1200 से ज्यादा संपत्तियों के सौदे हुए हैं।

रेडीमेड : 90 करोड़ से ज्यादा के कारोबार की संभावना
इंदौर रिटेल गारमेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष अक्षय जैन के मुताबिक पिछले साल इस सीजन में 60 करोड़ का बिजनेस हुआ। इस साल 90 करोड़ से ज्यादा की उम्मीद है।

सोना-चांदी : इस बार 225 करोड़ का कारोबार संभव
चांदी-सोना जवाहरात एसोसिएशन सचिव अविनाश शास्त्री के मुताबिक पिछले साल जो मार्केट 150 करोड़ का था, वह इस बार 225 करोड़ से ज्यादा तक जाएगा।

ड्रायफ्रूट, नमकीन : इस बार 20 करोड़ ज्यादा का व्यापार
इंदौर नमकीन मिठाई निर्माता विक्रेता संघ के सचिव अनुराग बोथरा के मुताबिक पिछले साल कारोबार 30 करोड़ का था, इस बार 50 करोड़ से ज्यादा की उम्मीद है।

लोटस इलेक्ट्रॉनिक्स : कंपनियों के साथ मिलकर ग्राहकों के लिए आकर्षक स्कीम

लोटस इलेक्ट्रॉनिक्स के गौरव पाहवा ने बताया लैपटॉप, आटा चक्की, बड़ी एलईडी, वॉशिंग मशीन में बेहतर तकनीक वाले प्रॉडक्ट की मांग है। कई कंपनियों के साथ मिलकर अच्छी स्कीम निकाली है। जो ऑफर और स्कीम पुष्य नक्षत्र पर हैं, वह दीपावली तक भी जारी रहेगी।

महिदपुरवाला : फुल वुडन के डाइनिंग टेबल और फुल कुशन सोफा सेट की डिमांड

महिदपुरवाला के अदनान राजा ने बताया रविवार से अच्छी ग्राहकी की उम्मीद है। फुल वुडन के डाइनिंग टेबल और फुल कुशन सोफा सेट की डिमांड इन दिनों काफी है। पिछले साल के टर्नओवर के 10 प्रतिशत की रेंज में भी हम वापस आ जाते हैं तो हम इसे काफी बेहतर समझेंगे। ​​​​​​​

एमजी हेक्टर : पुष्य नक्षत्र के संयोग में एसयूवी को लेकर ज्यादा आकर्षण

एमजी हेक्टर के ऋषि आनंद ने बताया ग्राहक एसयूवी को लेकर ज्यादा आकर्षित हैं। 5 से 10 लाख और 15 से 25 लाख रुपए तक के सेगमेंट में ज्यादा खरीदारी दिख रही है। बीएस 6 के नए कस्टमर भी मार्केट में आ गए हैं। कस्टमर मिलने से ऑटोमोबाइल में ज्यादा उठाव आया है।​​​​​​​

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंभारत हमारी सरहद का सम्मान करता है और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं- अजरबैजान - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें