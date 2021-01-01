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देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी:यूनिवर्सिटी में 120 कर्मचारियों को पदोन्नत कर दे दी 85 फीसदी वेतन वृद्धि, जबकि पात्र ही नहीं हैं

इंदौर2 घंटे पहले
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देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने हाल ही 120 स्ववित्त कर्मचारियों को नियम विरुद्ध प्रमोशन ग्रेड का लाभ देकर वेतन वृद्धि दे दी है। हैरानी की बात ये है कि जिन 120 कर्मचारियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, वे सभी दो साल पहले नियमितीकरण से अयोग्य कर दिए गए थे। यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने ये फैसला पिछले दिनों हुई कार्यपरिषद की बैठक के बाद लिया है। इन सभी कर्मचारियों के वेतन में लगभग 85 प्रतिशत की वृद्धि की है। अफसर तर्क है कि कर्मचारी कई सालों से मांग कर रहे थे, पर ये सभी 45 साल से ज्यादा उम्र के हैं या इनकी शैक्षणिक योग्यता इतनी नहीं हैं।

सफाईकर्मी बना वर्क शॉप असिस्टेंट

यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने अधिकांश कर्मचारियों को गलत तरीके से पदोन्नत भी किया है। सफाई का काम करने वाले कर्मचारी को शैक्षणिक योग्यता कम होने के बावजूद वर्कशॉप असिस्टेंट बना दिया है। लोअर डिविजनल क्लर्क के पद पर पदस्थ कर्मचारी को अपर डिविजनल क्लर्क पद का जिम्मा दिया है। उसका वेतन इतना बढ़ गया है।

राजनीतिक दबाव बता रहे वजह

यूनिवर्सिटी प्रबंधन से जुड़े सूत्र इसके पीछे राजनीतिक दबाव को वजह बता रहे हैं। वित्त नियंत्रक दीपक वर्मा से जब इस मामले में पूछा तो वे बोले- इसका रजिस्ट्रार ही जवाब दे सकते हैं। यह बढ़ा हुआ वेतन हम नहीं, स्थापना विभाग वाले देंगे।

सीधी बात

डॉ. अनिल शर्मा, रजिस्ट्रार

शपथ पत्र लिया है, आपत्ति आने पर पैसे वसूलेंगे

{कर्मचारियों को नियम विरुद्ध वेतन वृद्धि दी गई है? डॉ. शर्मा- नहीं, वेतन वृद्धि नहीं दी गई है। कर्मचारियों की वेतन वृद्धि लगभग 10 साल पहले की गई थी। {120 कर्मचारियों की 85 प्रतिशत तक वेतन वृद्धि होना बताया जा रहा है? डॉ. शर्मा- हां यह सही है, कर्मचारियों की वेतन वृद्धि पुराने समय में हुई थी, इसलिए अंतरित राहत दी है। {यह कर्मचारी पात्र ही नहीं, कैसे ये राशि दी गई? डॉ. शर्मा- कार्यपरिषद के आदेश के बाद कर्मचारियों को राहत दी है। यदि आपत्ति आई तो कर्मचारियों से राशि वसूलेंगे। {एक बार पैसे लेने के बाद कौन देगा? डॉ. शर्मा- जिन कर्मचारियों का वेतन बढ़ा है, उनसे शपथ पत्र लिया है। हमने उच्च न्यायालय से विधिक राय भी ली है।​​​​​​​

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