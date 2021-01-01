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पानी की किल्लत:16 टंकी खाली रह जाने से नहीं किया जा जल वितरण; कारण नर्मदा दूसरे चरण की पाइप लाइन का लीकेज, सुधार कार्य जारी

इंदौरएक घंटा पहले
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फाइल फोटो - Dainik Bhaskar
फाइल फोटो

जलूद के पास नर्मदा की पाइप लाइन में लीकेज हो जाने के कारण शहर में पानी सप्लाई करने वाली 16 टंकी खाली रह गई। ठंड के मौसम में भी नागरिकों को लगातार पानी के संकट का सामना करना पड़ रहा है। इस साल पानी का संकट कुछ ज्यादा ही पैदा हो रहा है। अब तक तो हमेशा गर्मी के मौसम में ही नागरिकों को इस संकट का सामना करना पड़ता रहा था लेकिन अब हालत यह हो गई है कि ठंड के मौसम में भी नागरिक पानी के संकट से दो-दो हाथ करने के लिए मजबूर है। नागरिकों की इस समस्या का समाधान करने की तरफ इंदौर नगर निगम के अधिकारी बेहतर तरीके से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। नर्मदा परियोजना के अधिकारियों ने बताया शहर में आज सुबह 16 टंकियों से पानी नहीं बंटा है।

इन टंकियों से पानी सप्लाई नहीं हुआ

राजमोहल्ला, नरवल, अगरबत्ती कॉम्पलेक्स, छत्रीबाग, रेडियो कॉलोनी, भागीरथपुरा, कृषि नगर, स्कीम-94, नानक नगर, महावीर नगर, सर्वसुविधा नगर, प्रगति नगर, रेती मंडी, विधुर नगर, बुद्ध नगर, स्कीम-71 टंकी शामिल है। इनके खाली रहने से लोगों के नलों तक पानी नहीं पहुंच पाया। इसके अलावा अम्बिकापुरी एक्सटेंशन, खजराना और काटन अड्डा पानी टंकी के कम भराने से लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिला। सुबह सप्लाई प्रभावित होने की वजह जलूद के पास नर्मदा दूसरे चरण की पाइप लाइन का लीकेज होना बताया जा रहा है। हर दिन ही कहीं ना कहीं पाइप लाइन में लीकेज हो जाता है या फिर कहीं पर पाइप लाइन फूट जाती है जिसके चलते हुए शहर के नागरिकों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है। ठंड के इस मौसम में पाइप लाइन में इतनी ज्यादा समस्या क्यों आ रही है, इस सवाल का कोई जवाब नर्मदा परियोजना के अधिकारियों के पास नहीं है। शहर के पूर्वी क्षेत्र में स्थित इंदौर नगर निगम के जोन क्रमांक 11 नेहरू स्टेडियम के अंतर्गत आने वाले बख्तावर राम नगर में पिछले 7 दिनों से पानी का संकट चल रहा है। इस क्षेत्र में नर्मदा की पाइप लाइन फूट गई थी। इस लाइन को जोड़ने का काम किया जा रहा है। यह काम इतने दिन बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं हो सका है। इस स्थिति के चलते नागरिक हैरान परेशान हो रहे हैं। इंदौर नगर निगम की ओर से नागरिकों को टैंकर से भी पानी सप्लाई नहीं किया जा रहा है।

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