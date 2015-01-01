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सुबह 5 बजे रुक्मिणी नगर में डबल मर्डर:17 साल की बेटी रैकी कर रही थी, घर में प्रेमी उसके माता-पिता की हत्या कर रहा था

इंदौर11 मिनट पहले
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आरोपी धनंजय
  • दो दिन पहले पिता ने दोनों को चांटे मारे थे तो युवक ने दी थी देख लेने की धमकी, रतलाम में पकड़ाए

रुक्मिणी नगर में एसएएफ के ड्राइवर 45 वर्षीय ज्योति प्रसाद शर्मा और उनकी पत्नी 40 वर्षीय नीलम की गुरुवार सुबह करीब 5 बजे धारदार हथियार से हत्या कर दी। घटना के बाद 11वीं में पढ़ने वाली शर्मा की 17 वर्षीय बेटी व उसका प्रेमी धनंजय यादव उर्फ डीजे फरार हो गए।

हालांकि देर रात दोनों को रतलाम के पास से पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक सुबह 4-5 बजे के बीच बेटी घर के बाहर कुत्ता घुमा रही थी। इसी दौरान घर से आवाज आई तो पड़ोसी और पास में रहने वाले दादा-दादी जागे। उन्होंने पूछा तो बोली कि पापा-मम्मी लड़ रहे हैं। इसके बाद वे लोग चले गए।

सुबह 8 बजे दादा-दादी के घर सो रहा बेटा आया। उसने खिड़की से झांका तो माता-पिता खून में लथपथ दिखे। उसने पत्थर से दरवाजा तोड़ा। दोनों के शव अलग-अलग चादर में लिपटे थे। इसे देख लग रहा कि बेटी व धनंजय शव ठिकाने लगाना चाहते थे। धनंजय गांधीनगर के पूर्व उपसरपंच का बेटा है। दो दिन पहले ही शर्मा ने बेटी और उसे एकसाथ देख चांटे मारे थे। धनंजय ने उन्हें देख लेने की धमकी दी थी।

बेटी ने छोड़े पत्र में लिखा- पिता मुझसे दुष्कर्म करते थे और मां उनकी मदद करती थी

पुलिस को कमरे से बेटी का एक पत्र मिला। उसमें उसने लिखा कि पिता मुझसे दुष्कर्म करते थे। मां उनका सहयोग करती थीं, इसलिए उन्हें मारा है। मैं घर छोड़कर जा रही हूं। मुझे तलाशने की कोशिश मत करना, वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। पुलिस को जानकारी मिली है कि बेटी का डीजे से प्रेम प्रसंग था, जिससे माता-पिता नाखुश थे। एक दो बार उनकी तकरार हो चुकी है।

हत्या तो पहले से प्लान थी, बस अंजाम सुबह दिया

अफसरों की मानें तो हत्या पहले से प्लान की गई थी, क्योंकि घर में लगे दो सीसीटीवी कैमरे हत्या से पहले डीवीआर से बंद कर दिए गए थे। बेटी का मोबाइल भी 24 घंटे पहले से बंद था, लेकिन हो सकता है वह दूसरे मोबाइल से प्रेमी से संपर्क में रही हो। घटना के बाद पुलिस ने प्रेमी के घर भी छापा मारा था

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