इंदौर के कपल ने खड़ी की 250 करोड़ की कंपनी:IPO के लिए 2200 करोड़ के आवेदन आए; शादी के खिलाफ था परिवार

2200 Crore Applications Came For IPO; Family Was Against Marriage

इंदौर के कपल ने खड़ी की 250 करोड़ की कंपनी: IPO के लिए 2200 करोड़ के आवेदन आए; शादी के खिलाफ था परिवार

इंदौर 4 मिनट पहले



हाल ही में इंदौर की एक आईटी कंपनी अपने IPO लॉन्च करने के बाद से चर्चा में है। कंपनी के IPO के लिए 2200 करोड़ की एप्लीकेशन आई और 86 गुना सब्सक्रिप्शन हो गया। 2006 से शुरू हुआ एक स्टार्टअप 2016 में इंदौर में छा गया और आज उसकी नेट वर्थ 250 करोड़ रुपए हो गई। टर्नओवर है 32 करोड़ रुपए। 350 युवाओं को जॉब मिली है। इसे शुरू करने वाले इंदौरी कपल नीलेश और विनीता राठी को कंपनी खड़ी करने में ही नहीं, पर्सनल लाइफ में भी संघर्ष करना पड़ा... जानिए पूरी कहानी, उन्हीं की जुबानी…

विनीता शादी के पहले की बात याद करते हुए बताती हैं कि 2004 में मैंने एक प्राइवेट कंपनी में जॉब शुरू कर दिया। साथ में पढ़ाई भी करती रही। 2005 में एमबीए के लिए CAT पासआउट हो गई। IIM कोलकाता, गाजियाबाद और दिल्ली के IFT में सिलेक्शन हो गया था। यह बड़ा टर्निंग पॉइंट था क्योंकि मेरे सामने तीन गोल्डन चांस थे।

मैं निलेश को बचपन से जानती थीं। हम दोनों पड़ोसी थे और स्कूल--कॉलेज के अलावा कोडिंग क्लासेस साथ ही जॉइन की। यही दोस्ती प्यार में बदल गई। 2004 में मेरी इंजीनियरिंग कम्पलीट थी जबकि नीलेश मास्टर्स की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए।

इस दौरान एक पारिवारिक मित्र स्टार्टअप लांच कर चुके थे। मैंने उसे देखा और उनसे जुड़कर काम सीखा। छह महीने तक उसे पूरी तरह समझा।

नीलेश लंदन में सैटल हो चुके थे तो उनसे 2006 में शादी हो गई। पर वह वक्त भी बड़ा चैलेंजिंग रहा। मेरे परिवार के लोग नीलेश से शादी के खिलाफ थे। खासकर माता-पिता। वे अरेंज मैरिज के पक्ष में थे। पर मैंने उन्हें जैसे-तैसे मना लिया।

2006 में कंपनी की शुरुआत की और UK में बढ़ाए कदम

आईटी पार्क स्थित सिस्टैंगो कंपनी का ऑफिस।

दिसंबर 2006 में हमने सिस्टेमैटिक्स टेक्नोक्रेट्स नामक कंपनी खोली और 10 लोगों की टीम काम पर लगाई। इस इंदौर से कंपनी का कामकाज मैंने संभाला जबकि नीलेश UK से ही कंपनी के सेल्स और ऑपरेशन का काम देखने लग गए। हमें लगा कि UK में भी कुछ संभावनाएं बन रही हैं तो मैं भी लंदन शिफ्ट हो गईं। वहां एक अलग कंपनी गोल्डमैन सेच्स में मैंने जॉब शुरू कर दी। नीलेश हमारी ही कंपनी सिस्टेमैटिक्स में ही फोकस करते रहे। वे पांच साल तक उसमें पूरी ताकत से जुटे रहे।

2012 आते आते मैंने लंदन से काफी कुछ सीखा और जॉब छोड़ दी। फिर अपनी कंपनी में फिर से पति के साथ काम करने लगी। तब कंपनी का नाम बदलकर सिस्टैंगो कर दिया।

अब आईपीओ में कंपनी के बढ़ते कदम।

2015 में हमने उसी कंपनी के जरिए इंदौर पर फोकस शुरू कर दिया और 2016 में कामयाब भी हो गए।

खास बात यह थी कि उस वक्त क्रिस्टल आईटी पार्क खुला था और उसमें सिर्फ एक आईटी कंपनी थी। अब 15 से ज्यादा बड़ी कंपनियां हैं। 2018 में कंपनी का विस्तार करने लगे, इसके लिए दुबई, ऑस्ट्रेलिया में गए और कंपनी को नए प्रोजेक्ट दिलवाए।

2019 में हम पूरी तरह इंदौर ही शिफ्ट हो गए। सिर्फ UK, US व लंदन में कंपनी के काम से आना-जाना लगा रहता है। वहां अभी करीब 25 कर्मचारी हैं।

नीलेश राठी बताते हैं कि IPO लाने का विजन हमारा खुद का है। हमने 2020 में इसका प्लान कर लिया था और टारगेट 2025 का रखा था। इस बीच 2022 में एक दोस्त भव्य से मुलाकात हुई और 2023 में ही IPO लॉन्च कर दिया। IPO लाने का कारण यह है कि USA, UK और इंडिया में काफी फास्ट एक्पान्शन है।

UK में मिला पहला पब्लिक प्रोजेक्ट बना माइल स्टोन

250 करोड़ की वर्थ वाली सिस्टैंगो कंपनी का कामकाज अब काफी बढ़ गया है।

नीलेश ने बताया कि लंबे समय तक विनीता का परिवार खफा था, लेकिन हमारी तरक्की देखकर उनका भी मन बदला। फिर उनका भी फिर पूरा सपोर्ट मिलता गया। सबसे ज्यादा खुशी का अवसर 2018 में था जब कंपनी को UK का पहला पब्लिक प्रोजेक्ट मिला। दरअसल यह प्रोजेक्ट वहां की यूनिवर्सिटी का था जो हमारे लिए माइल स्टोन रहा।

विनीता ने की Women Who Code के लंदन चेप्टर की स्थापना

2013 से 2018 में विनीता ने UK में Women Who Code के लंदन चेप्टर की स्थापना की। फिर Women Hack for Non Project को स्थापित किया। इसमें एनजीओ को IT की फ्री में ट्रेनिंग देते हैं और उनके IT इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एप व वेबसाइट बनाते हैं। इसमें लंदन की 1300 महिलाएं जुड़ी हैं।

आइए अब जानते हैं राठी दंपती के बारे में…

मूलत: सांवेर निवासी विनीता ने चौथी कक्षा तक पढाई सांवेर में ही की। तब उनका संयुक्त परिवार था। जिसमें दादाजी, चार चाचा, काफी चचेरे भाई-बहन सहित सभी लोग साथ में थे। विनीता के पिता जगदीश खण्डेलवाल उस समय गेहूं का व्यवसाय करते थे। परिवार में मां सरिता, बहन अंकिता व छोटा भाई मयूर है। अंकिता इन दिनों US में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। चौथी के बाद विनीता का परिवार इंदौर शिफ्ट हो गया। यहां आकर विनीता ने न्यू लुक स्कूल और एनडीपीएस में की। इसके बाद देवी अहिल्या विवि के IET से आईटी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। विनीता की शादी के बाद माता-पिता इंदौर में ही हैं। भाई मयूर अब पिता के साथ सीड्स, मैदा, दलिया का प्रॉडक्शन और पैकिजिंग यूनिट संभालता है।

नीलेश के पिता हैं सर्जन

नीलेश के पिता डॉ. सुरेश राठी (सर्जन व यूरोलॉजिस्ट) है। मां सुषमा हॉउस वाइफ है। बड़ा भाई प्रियेश है। नीलेश ने इंदौर के NDPS से स्कूली शिक्षा पूरी की। फिर 2003 में IMS देवी अहिल्या विवि से बैचलर ऑफ ई कॉमर्स से पास ऑउट किया। 2004 में मास्टर करने के लिए UK चले गए। 2006 में शादी की और 2007 में विनीता भी वहां चली गई। राठी दंपती के दो बच्चे नीलव व विलव हैं।

कंपनी को अब तक मिल चुके ये अवार्ड

सिस्टैंगो आईटी कंपनी डेटा सिस्टम के तहत वेब, डेटा सिस्टम, डाटा इंजीनियरिंग, डिजिटल मार्केटिंग, क्लाउड कम्प्यूटिंग, डाटा इंजीनियरिंग, डिजिटल मार्केटिंग, क्लाउड कम्प्यूटिंग तथा ब्लॉक चेन बनाती है। कंपनी वित्तीय सेवाओं (फिनटेक), हॉस्पिटैलिटी, फैंटेसी स्पोर्ट्स, प्रॉपर्टी टेक, ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स सहित कई अन्य क्षेत्रों में सेवा प्रदान कर रही है। राठी दंपती का कहना है कि इस सफलता में टीम का, निवेशकों का और क्लाइंट्स का बहुत बड़ा योगदान है। कंपनी को इंदौर से लेकर ग्लोबल प्लेटफॉर्म तक कई अवार्ड मिले हैं।

- Top Thousands Companies in the World in IT (UK)

- Best Company work for India 2021

- Best CEO in HR India (2021)

- Pride of MP (2022)

- Best Design Company for 2022 (UK)

- Best Entrepreneur Award (2023, UK Parliament)