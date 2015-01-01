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रुक्मिणी नगर में डबल मर्डर:एसएएफ के ड्राइवर पर 24, पत्नी के सिर पर 10 से ज्यादा वार किए

इंदौर11 मिनट पहले
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कमरे में खून से सना कंबल भी मिला है। पुलिस ने इसे भी जब्त कर लिया।
  • बेटी ने पत्र में लगाए पिता पर दुष्कर्म के आरोप
  • लोगों ने कहा- शर्मा ऐसे नहीं थे, गुमराह करने के लिए उसने ऐसा किया

रुक्णिमी नगर में रहने वाले एसएएफ के ड्राइवर ज्योति प्रसाद शर्मा के सिर पर 24 से ज्यादा वार किए। बचने के लिए उन्होंने तीन बार हाथ बढ़ाया, लेकिन आरोपी ने तीनों बार उनका हाथ काटा। उनकी पत्नी के सिर पर भी 10 से ज्यादा वार किए हैं, जिससे दोनों की मौके पर मौत हो गई।

छत, दीवार और फर्श पर खून ही खून पड़ा था। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट के अनुसार उन पर बक्के, दरांते या तलवार जैसे किसी हथियार से हमला किया है। घाव देखकर लग रहा है कि आरोपी लगातार वार करता रहा, जिससे वे बच नहीं पाए।पुलिस ने बेटी के प्रेमी डीजे के माता-पिता को हिरासत में लिया है, लेकिन उन्हें घटना के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं।

पुलिस को शक- गुमराह करने लिखा पत्र: शर्मा ने 2 दिसंबर को ही एक नई बुलेट खरीदी थी। बेटा व उसके दोस्त व शर्मा दंपती खजराना पूजन करने गए थे। बेटी नहीं गई थी। पुलिस को भी शक है कि बेटी ने जो पत्र लिखा है वह गुमराह करने जैसा है।

कैमरे में कैद हो गया प्रेमी

पुलिस ने कैमरा खंगाला तो पता चला कि उसकी डीवीआर बंद है। बारीकी के जांचा तो एक कैलेंडर में कैमरे का पासवर्ड मिला। उसमें दिखा कि हत्या के पहले कैमरा बंद कर दिया गया था, लेकिन कैमरा बंद करने के पहले धनंजय उसमें कैद हो गया। इससे पुख्ता हो गया है कि उसने ही हत्या की है। वह एक एक्टिवा से आया था। उसके साथ कोई और भी था इसका पता किया जा रहा है।

रोज मिलती थी डीजे से

मोहल्ले के युवाओं ने बताया कि गली में ही रोहित यति नामक युवक रहता है। डीजे वहीं आता था। इसी दौरान उसका अफेयर शुरू हुआ। इसकी जानकारी पिता को लगी तो उन्होंने बेटी पर बंदिशें लगाईं पर वह नहीं मानती थी। रोजाना डीजे से संपर्क में रहती थी। वह भले ही ऑटो से स्कूल जाती थी, लेकिन पिता कोचिंग छोड़ने जाते थे। पता चला है कि दो दिन पहले भी उन्होंने बेटी और डीजे को साथ पकड़ा था।

दादा-दादी के घर से आया तो चादर में लिपटे थे शव: बेटा

मैं रोज की तरह दादी के घर सो रहा था। सुबह जागकर आया तो अंदर के दरवाजे पर ताला लगा था। खिड़की से झांका तो देखा कि पापा नीचे और मम्मी पलंग पर पड़े थे। दोनों के शव चादर से लिपटे थे और सिर में खून निकल रहा था। मुझे कुछ नहीं सूझा। बाहर जाकर पत्थर उठाया और ताला तोड़ दिया। फिर चाचा को फोन लगाया। पड़ोसी व किराएदार ने पुलिस को फोन लगाया। (जैसा बेटे ऋषभ ने पुलिस को बताया)

आर्मी स्कूल में पढ़ता है बेटा, लॉकडाउन के कारण यहां था

ऋषभ देहरादून में आर्मी स्कूल में नाना-नानी के पास पढ़ाई करता है। लॉकडाउन की वजह से वह इंदौर आया था। वह पास में ही दादा रिटायर्ड इंस्पेक्टर हरि प्रसाद शर्मा के यहां सोता था। इनकी चार बेटी और दो बेटे हैं। ज्योति बड़े थे। छोटा बेटा संजय इंजीनियर है, वह दिल्ली में रहता है।

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